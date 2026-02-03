'Io sto col poliziotto': raccolta firme a Fucecchio per Decreto Sicurezza

A Fucecchio la raccolta firme promossa dalla Lega denominata “Io sto col poliziotto", iniziativa che mira a proporre la tutela legale per le Forze dell’Ordine nell’ambito del Decreto Sicurezza. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 4 febbraio, nel comune del Basso Valdarno.

“Siamo sempre a fianco delle nostre Forze dell’Ordine e proponiamo più Sicurezza nei nostri Comuni e nelle nostre Città, più strumenti a tutela di chi ci difende ogni giorno da una delinquenza sempre più sfrontata e agguerrita”, si legge nel comunicato diffuso dalla Lega.

Per Fucecchio e Cerreto Guidi, e più in generale per il Basso Valdarno Inferiore, sarà possibile firmare dalle ore 9.30 alle 13 presso una postazione in Piazza XX Settembre, in concomitanza con il mercato settimanale. “In caso di maltempo, la raccolta firme si sposterà sotto la tettoia di fronte all’ingresso principale del mercato”, precisano gli organizzatori.

All’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, sarà presente anche Marco Cordone, “Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze e Segretario della Sezione Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi”. Cordone è “anche figlio di una vittima della criminalità che si batte da tanti anni per la certezza e l’effettività della pena per chi delinque, senza sconti e permessi vari”.

L’iniziativa segna dunque l’avvio, dal territorio di Fucecchio, della campagna della Lega Toscana Salvini Premier a sostegno delle Forze dell’Ordine e delle misure di sicurezza.

