Barnini porta in Consiglio regionale il caso dell'Hospice di Empoli senza supporto psicologico

“La vicenda della riduzione delle figure di supporto psicologico all’interno dell’Hospice San Martino di Empoli, avvenuta nel corso degli ultimi mesi senza che sia stata prevista una sostituzione stabile, così come riportato da recenti articoli di stampa e da quanto evidenziato dall’Associazione Amici dell’Hospice San Martino di Empoli ODV, desta forte preoccupazione. La presenza dello psicologo all’interno della rete delle cure palliative rappresenta infatti un elemento qualificante dell’assistenza, perché consente di rispondere in modo appropriato ai bisogni emotivi e relazionali dei pazienti e delle loro famiglie, favorendo una presa in carico realmente globale e rispettosa della dignità della persona nella fase finale della vita. Per queste ragioni ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per sapere se sia a conoscenza delle segnalazioni relative alla cessazione del servizio di supporto psicologico presso l’Hospice San Martino di Empoli e, più in generale, della situazione della presenza di tali figure professionali all’interno degli hospice afferenti all’Azienda USL Toscana Centro. Con l’interrogazione chiedo inoltre se, per quanto di competenza, la Giunta intenda attivarsi nei confronti della medesima AUSL affinché, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di cure palliative, siano valutate e adottate le misure ritenute più idonee a garantire la presenza del supporto psicologico e la continuità di tale servizio, con particolare riferimento all’Hospice San Martino di Empoli. Si tratta di un servizio fondamentale non solo per il sostegno diretto rivolto ai pazienti e ai familiari nelle fasi di maggiore fragilità emotiva e relazionale, ma anche per le attività di supervisione psicologica nei confronti del personale sanitario e sociosanitario operante nella struttura. Garantire la continuità del supporto psicologico nelle cure palliative significa tutelare la dignità delle persone, delle famiglie e di chi ogni giorno opera in contesti di particolare fragilità. È un servizio essenziale che deve essere assicurato". È quanto dichiara Brenda Barnini, consigliera regionale del Partito Democratico e presidente della commissione Sviluppo economico e rurale, presentando l’interrogazione in merito alla presenza del servizio di supporto psicologico presso l’Hospice San Martino di Empoli.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo PD - ufficio stampa