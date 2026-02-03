Cade da soppalco mentre lavora, infortunio ad un ginocchio: 34enne in ospedale

Infortunio sul lavoro questa mattina nel territorio di Cerreto Guidi. Sul posto, nella zona tra Gavena e Fucecchio, sono intervenuti poco prima delle 11 i sanitari inviati dal 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco che hanno soccorso un uomo di 34 anni. Presente anche il servizio di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana centro per gli accertamenti del caso.

Dalle prime informazioni apprese l'uomo sarebbe caduto mentre scendeva da un soppalco, facendosi male ad un ginocchio. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, ma non avrebbe riportato ferite gravi

