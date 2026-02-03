Judo solidale: a Fucecchio raccolti 5mila euro per Lilith

Una domenica all’insegna dello sport, della partecipazione e della solidarietà quella che si è svolta domenica 1° febbraio al Palazzetto dello Sport di Fucecchio, dove è andato in scena il 2° Trofeo “Judo for Lilith”, organizzato dall’ASD Judo Kodokan Empoli a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith.

Circa 400 giovani judoka, provenienti non solo dalla Toscana ma anche da altre regioni, hanno animato la giornata con gare, giochi e momenti di condivisione, trasformando l’evento in una vera festa per i bambini, le bambine e le loro famiglie. L’iniziativa ha permesso di raccogliere 5.000 euro, consegnati al termine della manifestazione alla Presidente del Centro Donna Lilith, Eleonora Gallerini, a testimonianza della generosità delle società sportive partecipanti, degli sponsor e di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

«È stata una manifestazione bellissima che ha coinvolto tantissime persone - ha dichiarato Gallerini -. Lo sport è un veicolo potente per sensibilizzare le famiglie e contribuire a un cambiamento culturale. I fondi raccolti ci permetteranno di continuare e potenziare i nostri servizi a favore delle donne e dei bambini che ne hanno bisogno».

«Per il secondo anno consecutivo abbiamo voluto riproporre questo trofeo - ha commentato il Presidente dell’ASD Judo Kodokan Empoli Carlo Cinelli -, coinvolgendo ancora più società e oltre 400 bambini. Il nostro obiettivo è sensibilizzare sempre di più le famiglie e i giovani sul lavoro del Centro Lilith».

«Questo trofeo è dedicato ai bambini tra i cinque e i dieci anni - ha concluso il Direttore Tecnico del Judo Kodokan Empoli, Alessandro Di Clemente -. Non è una competizione agonistica in senso stretto, ma un momento di gioco e apprendimento che avvicina i più piccoli al mondo del judo».

Un evento che ha dimostrato, ancora una volta, come lo sport possa essere molto più di una competizione: uno strumento di comunità, educazione e sostegno concreto.

Notizie correlate