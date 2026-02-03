La magia dei fiori con Lego a I Gigli

In vista di San Valentino, dal 5 all’8 febbraio, LEGO Italia invita tutti gli amanti della creatività e del design floreale a partecipare a un’iniziativa speciale dedicata alla linea LEGO® Botanicals, all’interno del centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio (Firenze).
Per un weekend all’insegna del gioco e delle connessioni, la piazza di Corte Lunga, si trasformerà in una Boutique dei Fiori che offrirà ai visitatori l’opportunità di partecipare ad attività creative uniche con la possibilità di costruire e portare a casa un piccolo omaggio floreale.
A completare l’esperienza, un flower wall perfetto per scattare foto romantiche e l’esposizione dei bouquet LEGO® Botanicals, pensati per celebrare in modo originale l’amore in tutte le sue forme.
Un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza dei mattoncini LEGO® declinati in chiave botanica e lasciarsi ispirare dalla natura.
