Ladri in azione in un'abitazione di Sovigliana

A Sovigliana sono stati segnalati dei malviventi. Stando alla testimonianza di una persona che vive nella frazione del comune di Vinci, pubblicata anche sui social network, alcune persone sono entrate in un'abitazione nell'area di via Comunale-via Da Vinci.
Non si conosce il bottino dei ladri, ma l'allarme lanciato sui social parla di "tre persone vestite con giubbotti neri-blu scuro, cappello nero da baseball e jeans". Sarebbero entrati spaccando una finestra, lasciata poi infrangere a terra; il tutto nella mattinata di martedì 3 febbraio. L'appello social si conclude con un "Fate attenzione".
3 Febbraio 2026
Spicchio piange Bruno Maestrelli, consigliere comunale e assessore per il Pci a Vinci, dirigente della Confesercenti locale e attivista per la memoria partigiana. A darne notizia è il senatore del [...]
1 Febbraio 2026
Incidente nella mattinata di oggi a Vinci tra un’auto e un motociclo. A riportare le conseguenze maggiori è stato il conducente della moto, un uomo di 71 anni. Il motociclista [...]
27 Gennaio 2026
Vinci piange Raffaello Lippi. Molto legato al territorio, è stato una figura di riferimento dell’imprenditoria locale, attivo nell’associazionismo. Per 25 anni, fino al 2019, è stato presidente della Montalbano Agricola Alimentare [...]
