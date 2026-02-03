Ladri in azione in un'abitazione di Sovigliana

A Sovigliana sono stati segnalati dei malviventi. Stando alla testimonianza di una persona che vive nella frazione del comune di Vinci, pubblicata anche sui social network, alcune persone sono entrate in un'abitazione nell'area di via Comunale-via Da Vinci.

Non si conosce il bottino dei ladri, ma l'allarme lanciato sui social parla di "tre persone vestite con giubbotti neri-blu scuro, cappello nero da baseball e jeans". Sarebbero entrati spaccando una finestra, lasciata poi infrangere a terra; il tutto nella mattinata di martedì 3 febbraio. L'appello social si conclude con un "Fate attenzione".

