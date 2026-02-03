Leggenda Academy, la formazione per insegnanti e famiglie in vista del festival della lettura e dell'ascolto di Empoli

Con il 2026 il Leggenda Festival arriva a festeggiare la nona edizione: dal 21 al 24 maggio 2026 tutta Empoli sarà pronta a celebrare la lettura e l'ascolto di storie magnifiche, vere o immaginate, per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, e per tutte le famiglie. Insomma, un appuntamento ormai leggendario.

Come da tempo accade, la preparazione di questo grande festival avviene nei mesi antecedenti anche con appuntamenti di rilievo già a partire da inizio anno.

Per il 2026 la novità annunciata dall'amministrazione comunale e dalla direttrice artistica Silvia D'Achille sarà la Leggenda Academy, due appuntamenti dedicati alla formazione che si svolgeranno nel mese di febbraio. Un modo per capire più approfonditamente temi importanti dedicati all'approccio con i più piccoli, assieme a professionisti qualificati.

Gli incontri sono inoltre inseriti all'interno del più ampio percorso di formazione del festival Leggenda rivolto ai docenti: le insegnanti e gli insegnanti che da dicembre stanno partecipando alla formazione vedranno infatti riconosciuti i crediti formativi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il primo incontro, rivolto a insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ma aperto alla cittadinanza, sarà con Vanessa Roghi, storica e ricercatrice indipendente, autrice del libro Le parole per parlare (Einaudi Ragazzi, 2025). L'appuntamento è per lunedì 16 febbraio alle 17.30 al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, Empoli).

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 26 febbraio, sempre alle 17,30 al Cenacolo degli Agostiniani, con l'insegnante e autrice Antonella Capetti che presenterà il suo libro Se vivi sulla Terra (Il Castoro, 2025). Questo incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è rivolto invece a insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero, senza prenotazione.

LE PAROLE PER PARLARE - Dalla fine dell’Impero Romano d’Occidente, passando per Dante e Manzoni, la lingua italiana si è evoluta e ha preso la forma che oggi conosciamo; o meglio, che crediamo di conoscere, perché a volte potremmo non essere pienamente consapevoli delle parole che pronunciamo, e degli effetti che generano. La lingua, infatti, può unire e creare legami.

Ma può anche essere usata per escludere o, come storicamente si è verificato, per cercare di esercitare un controllo su intere popolazioni. Ci sono parole belle e parole brutte; ci sono addirittura parole d’odio, fatte apposta per ferire.

È quindi quanto mai necessario interrogarsi sulle parole che usiamo, e su come le usiamo, riflettendo sulla loro provenienza, sul significato che hanno assunto nel tempo e sulle conseguenze che possono generare.Un libro per ragazze e ragazzi dai 12 anni, ma che parla anche al mondo degli adulti. Un viaggio sorprendente attraverso la storia e l’evoluzione della lingua italiana, per comprendere come le parole costruiscono la realtà.

VANESSA ROGHI - Vanessa Roghi è una storica e ricercatrice indipendente. Bodini Fellow presso l'Italian Academy della Columbia University (2020-2021), è una ricercatrice indipendente. Studia la storia della cultura e dell'educazione, Per Laterza ha pubblicato La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole (2017), Piccola città. Una storia comune di eroina (2018) e Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari (2020), Il passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica. Per Sellerio (2023): Un libro

d'oro e d'argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Per Mondadori ha scritto Eroina. Dieci storie italiane (2022) e La parola femminista. Una storia personale e politica (2024).

SE VIVI SULLA TERRA - Un volume di un’insegnante - molto amata e di grande riferimento nel mondo della letteratura per l’infanzia - per gli insegnanti, su come l’albo illustrato possa essere uno strumento contemporaneo ideale e perfetto per rendere l’educazione affettiva e civica una pratica quotidiana all’interno della scuola. Forte di una carriera ventennale nella scuola dell’infanzia e ora nelle primarie, porta una conoscenza estesa e illuminata sul tema anche attraverso proposte di attività e di pratica mutuate dai bambini e ricche bibliografie sui temi al centro delle Indicazioni nazionali per la scuola. Il tutto tenendo la Costituzione e la Dichiarazione Universale dei diritti dei bambini e ragazzi come faro.

ANTONELLA CAPETTI - Da quasi quarant’anni, Antonella Capetti insegna nella scuola del primo ciclo, prima all’infanzia, poi alla primaria. La passione per la lettura, in particolare per gli albi illustrati, caratterizza da sempre il suo lavoro: dal 2013, per alcuni anni ha quotidianamente documentato le attività in classe sul blog Apedario. È autrice di albi illustrati per Topipittori, Edizioni Corsare, La Margherita; dei saggi “A scuola con gli albi. Insegnare con la bellezza delle parole e delle immagini”, “In classe con gli albi illustrati. Percorsi didattici e attività per la Scuola primaria”, con Sandra Minciotti per Academy Learning Sanoma, 2024 e “Se vivi sulla Terra. L’albo illustrato come strumento efficace per l’educazione civica e affettiva”, Il Castoro, 2025. Da alcuni anni è autrice di progetti di letture per la scuola primaria per Pearson/Sanoma: i più recenti, “Scopriamo meraviglie” e “Tante voci”, in attesa del nuovo progetto per 1^/2^/3^ del 2026.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

