Maltempo in Toscana: allagamenti e disagi a Viareggio, due frane a Camaiore

La pioggia battente caduta nella prima mattinata del 3 febbraio su Viareggio e sulla Versilia ha provocato allagamenti diffusi e numerosi disagi per automobilisti, pedoni e commercianti.

Viareggio

Si segnalano in particolare criticità soprattutto lungo la Passeggiata, dove l’acqua ha invaso marciapiedi e asfalto a causa dei tombini che non riuscivano a riceverla, costringendo i commercianti a intervenire con scope e attrezzi di fortuna.

Sempre a Viareggio è stato chiuso il sottopasso alla Cittadella del Carnevale, che collega la città a Camaiore, perché completamente allagato. Disagi anche sulla superstrada, rallentata dalla pioggia intensa.

Camaiore

L’ondata di maltempo ha causato anche due frane nel territorio di Camaiore, in particolare lungo via della Torre, la strada che conduce alla frazione di Metato. Alcuni smottamenti franosi lungo le strade collinari di Camaiore si sono verificati durante la notte, senza coinvolgere persone. La prima frana, spiegano dall’amministrazione comunale, è di maggiore intensità e interessa il lato destro della carreggiata, con materiale franato e alberature scivolati verso valle. È stato effettuato un primo sopralluogo, a cui ne seguirà un altro per valutare interventi mirati di messa in sicurezza; allertata anche Enel per la presenza di cavi elettrici potenzialmente a rischio.

Il secondo smottamento riguarda invece il versante a monte della strada: dopo la pulizia della carreggiata, verranno posizionate due file di geoblocchi per prevenire ulteriori scivolamenti di detriti.

Oltre alle frane, si sono registrati diversi allagamenti stradali: tra le zone più colpite via Marconi a Lido di Camaiore, via Malborghetto e via Fornaci di Cegio, con l’acqua che sta progressivamente defluendo. I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti per quattro allagamenti di modesta entità a Viareggio e per una frana a Barga, ora gestita dal personale della Provincia.

La situazione resta in monitoraggio, mentre proseguono le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza nelle aree interessate.