Massa Carrara, fanno sparire 2 milioni dalla cassa societaria: sequestro da mezzo milione per due imprenditori

Cronaca Massa Carrara
La società aveva accumulato un debito di oltre 2,8 milioni di euro verso l'Erario

Due imprenditori massesi sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il provvedimento è scattato al termine di un'indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Massa Carrara nei confronti di una società operante nel settore degli autotrasporti, attualmente in liquidazione giudiziale. Maxi sequestro per oltre mezzo milione di euro.

Secondo quanto riferito dai finanzieri, i due imprenditori, rispettivamente amministratore di diritto e di fatto della società, avrebbero messo in atto un grave e sistematico danno economico nei confronti della società e dei creditori: dalle indagini è emerso che sarebbero stati sistematicamente prelevati contanti con l'intento di svuotare i conti aziendali e sottrarre risorse all'Erario, mentre nello stesso tempo sarebbero state effettuate numerose operazioni distrattive mediante pagamenti in favore degli amministratori stessi e spese non coerenti con l'attività della società. Le somme distratte superano i 2 milioni di euro.

Inoltre, la gestione aziendale sarebbe stata caratterizzata da una costante inadempienza tributaria e previdenziale, con un debito accumulato verso l'Erario superiore a 2,8 milioni di euro.

Per i due imprenditori è scattato il sequestro preventivo e per equivalente per oltre 500mila euro.

