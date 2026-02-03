Mercati comunali: incontro fra ANVA Confesercenti e il Comune di San Miniato

Attualità San Miniato
Proposte per il mercato di Ponte a Egola: ampliamento degli spazi tra i posteggi e nuovi posti auto a servizio dei clienti

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro di confronto sul tema dei mercati comunali, finalizzato a individuare possibili soluzioni e miglioramenti per una gestione più ordinata, sicura e funzionale delle aree mercatali, a beneficio degli operatori e dei cittadini.

All’incontro erano presenti Claudio Del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti, Roberto Luppichini e Maurizio Casalini, dirigenti di ANVA Confesercenti Provinciale di Pisa, insieme al Sindaco Simone Giglioli e all’Assessore al Commercio Giacomo Gozzini he ringraziamo per la disponibilità.

Nel corso del dialogo, le rappresentanze degli operatori hanno sottoposto all’Amministrazione alcune proposte e richieste soprattutto per il mercato settimanale di Ponte a Egola, a partire dalla necessità di ribadire il rispetto della destinazione merceologica dei posteggi vacanti assegnati alla spunta, affinché i posteggi alimentari siano occupati esclusivamente da operatori del settore alimentare. È stata inoltre evidenziata l’importanza del rispetto degli orari di accesso all’area mercato da parte degli spuntisti, proponendo di consentire l’ingresso non prima delle ore 8.00, così da garantire un corretto svolgimento delle operazioni.

Per quanto riguarda il mercato di Ponte a Egola, è stata avanzata anche la proposta di valutare l’eliminazione di due concessioni restituite al Comune, al fine di consentire un ampliamento degli spazi tra i posteggi, portandoli dagli attuali 80 centimetri a 100 centimetri, con benefici in termini di sicurezza e fruibilità.

Relativamente al mercato di San Miniato Basso, è stata richiesta la messa in funzione degli allacci già predisposti, mentre per il mercato di San Miniato centro storico è stata proposta la creazione di posti auto a servizio dei clienti del mercato, mediante l’utilizzo di transenne facilmente spostabili, per favorire l’accesso e sostenere la frequentazione dell’area.

L’incontro si è svolto in un clima di ascolto e collaborazione concordando anche la visita sul mercato di Ponte a Egola del Sindaco Giglioli e dell’Assessore Gozzini. Le parti hanno condiviso la volontà di proseguire il confronto su queste tematiche, valutando le proposte avanzate nell’ottica di un miglioramento complessivo dei mercati cittadini obbiettivo primario del Sindacato Anva Confesercenti Provincia di Pisa.

Fonte: Confesercenti Valdera-Cuoio Valdicecina - Ufficio Stampa

