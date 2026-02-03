Montelupo Fiorentino, sono 786 i controlli ambientali nel 2025

Sabato 7 febbraio verrà effettuato un intervento strutturato degli Acchiapparifiuti con supporto dei volontari della Base Montelupo de la Racchetta, con imbracature e corde per il recupero di sacchi pieni di plastica monouso.

Alia Plures, Polizia locale, Acchiapparifiuti della Proloco, Racchetta di Montelupo e Plastic Free impegnati in attività costanti, coordinate ed efficaci in contrasto agli abbandoni. Molte le uscite di raccolta nell'ambito dell'accordo Alleanza per il Fiume e della Legge Salva Mare con l'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale .

Un lavoro continuativo e capillare che ha interessato l’intero arco dell’anno, con controlli mirati, attività di prevenzione, di informazione all'utenza e interventi a seguito di segnalazioni, a tutela del decoro urbano e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nel corso del 2025 gli Ispettori Ambientali hanno effettuato complessivamente 786 controlli, ispezionando 1.887 rifiuti e dedicando 400 ore di servizio sul territorio di Montelupo. L’attività si è mantenuta costante durante l’anno, con un incremento significativo nei mesi primaverili e autunnali, periodi in cui si registra una maggiore intensità di controlli e interventi. La media complessiva è stata di due controlli per ogni ora di servizio, a conferma di un’azione puntuale e mirata.

Le sanzioni elevate nel corso dell’anno sono state 32, pari a un’incidenza del 4,1 per cento rispetto al numero complessivo dei controlli. Il valore totale delle sanzioni ammonta a 3.560 euro, con un importo medio di 111 euro. In tre casi l’attività di controllo ha portato alla redazione di relazioni trasmesse alla Procura della Repubblica, a seguito di situazioni di particolare rilevanza.

L’azione degli Ispettori Ambientali si è sviluppata attraverso diversi progetti di controllo attivi sul territorio comunale. Il progetto “Montelupo F.no Pulita” ha rappresentato l’asse portante dell’attività, con 467 controlli effettuati nel corso dell’anno e 842 rifiuti ispezionati, concentrandosi in particolare sugli abbandoni, sull’uso improprio dei cestini e sul corretto conferimento dei rifiuti nello spazio pubblico. Accanto a questo, il Pronto Intervento Ambientale ha consentito di rispondere in modo tempestivo alle segnalazioni provenienti dall'Amministrazione comunale, dalla Polizia Municipale e dai cittadini, con 214 controlli, 757 rifiuti ispezionati e 3 relazioni trasmesse alla Procura.

Prosegue anche l’attività legata al progetto CO-PAP, dedicato al controllo delle modalità di conferimento nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, che nel 2025 ha visto 31 controlli e 76 rifiuti ispezionati, mentre il progetto specifico sugli abbandoni ha portato all'effettuazione di 74 controlli e all'ispezione di 212 rifiuti, con particolare attenzione alle aree più sensibili del territorio comunale.

Le violazioni riscontrate nel corso dell’anno hanno riguardato esclusivamente utenze domestiche e si sono concentrate prevalentemente su errata esposizione dei rifiuti e mancata differenziazione, seguite dai casi di abbandono di rifiuti. Le attività di controllo si sono svolte in diverse zone del territorio, con interventi mirati nei punti in cui si registrano più frequentemente comportamenti non conformi.

Il bilancio dell’attività 2025 conferma il ruolo fondamentale degli Ispettori Ambientali, in affiancamento alla Polizia locale, come presidio quotidiano di controllo, prevenzione e supporto al corretto utilizzo del sistema di raccolta dei rifiuti, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente e al miglioramento del decoro urbano di Montelupo Fiorentino.

Per l'Alleanza per il Fiume sono state 21, dall’aprile 2025, le uscite di littering effettuate dai volontari a Montelupo per togliere plastiche dall'Arno, dalla Pesa e dal reticolo idraulico minore. Nell'ambito del Contratto di fiume della Pesa sono state portate nel tratto urbano di Montelupo 9 classi di prima e seconda media, comprendenti oltre 200 studenti, a fare didattica climatico ambientale e a insegnargli a raccogliere rifiuti plastici nei corsi d'acqua.

Ricordiamo che per i rifiuti ingombranti può essere sempre chiesto il ritiro a casa e che ogni materiale può essere portato alla fitta rete di ecocentri sul territorio delle province di Firenze, Prato e Pistoia, non solo a quello in area industriale a Montelupo indipendentemente dalla propria residenza, che hanno orari sfalsati tra loro per permettere accesso continuo 6 giorni su 7.

L'applicazione per smartphone AliaApp permette a tutti i cittadini di fare segnalazioni relative agli abbandoni in tempo reale con l'invio di una foto, della posizione in pochi clic. Il suo utilizzo aiuta il decoro urbano.

Al Centro commerciale Val di Pesa di via Raffaello Caverni a Montelupo è attivo dal dicembre 2025 un eco-compattatore CoriPET che permette attraverso l'uso di un'app l'avvio al riciclo delle bottiglie in plastica PET in cambio di un piccolo payback legato al supermercato lì presente. Nel primo mese di attività l'eco-compattatore ha permesso l'avvio a riciclo di ben 370Kg di plastica PET.

"Un ringraziamento va al motivato gruppo di ispettrici e ispettori ambientali che operano sul nostro territorio, insieme agli agenti di polizia locale e a una fitta rete di associazioni che, da anni, effettua attività tutt'altro che simboliche di raccolta rifiuti nei fiumi, nei boschi, ai lati delle strade: un impegno costante e concreto", afferma l'assessore a politiche ambientali di mitigazione e adattamento climatico Lorenzo Nesi.

L'appuntamento

Sabato 7 febbraio alle ore 9:00 a monte della FIPILI, sopra Turbone sulla via di Pulica, verrà effettuato un intervento strutturato degli Acchiapparifiuti con supporto dei volontari della Base Montelupo de la Racchetta con imbracature e corde, insieme agli Ispettori Ambientali in un punto scosceso dove qualche incivile ha gettato ripetutamente sacchi pieni di plastica monouso. La partecipazione è possibile attraverso adesione alla Proloco.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate