Il Comune di Montespertoli rende disponibile l’opuscolo "Il Bilancio di Previsione per il Cittadino", una guida pensata per spiegare in modo semplice e trasparente i contenuti del Bilancio di Previsione 2026–2028.

L’opuscolo nasce con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai numeri e alle scelte dell’amministrazione comunale, offrendo una lettura chiara e comprensibile delle principali voci di entrata e di spesa, delle priorità politiche e degli investimenti programmati per il triennio.

Attraverso testi sintetici, grafici e schemi esplicativi, il documento consente di comprendere come vengono utilizzate le risorse pubbliche e quali sono gli impegni assunti dall’ente per i servizi, le opere pubbliche e lo sviluppo del territorio.

Il Bilancio di Previsione per il Cittadino è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, all’interno della sezione "Bilancio in formato semplificato", dove è disponibile anche l’intera documentazione ufficiale relativa al Bilancio di Previsione 2026–2028.

Tutti i documenti sono disponibili al seguente link

L’opuscolo sarà inoltre diffuso attraverso i canali social istituzionali e tramite i canali informativi WhatsApp e Telegram del Comune, per garantire la massima accessibilità e trasparenza nei confronti della cittadinanza.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa