Montespertoli, nuovo assetto della viabilità del centro storico: incontro pubblico lunedì 9 febbraio

Un incontro pubblico per illustrare il nuovo assetto della viabilità del centro storico è in programma lunedì 9 febbraio alle ore 21:15 all’Auditorium Vanna Cercenà, presso il Centro culturale Le Corti.

La serata sarà un momento di confronto per aggiornare sullo stato delle modifiche già avviate e su quelle che entreranno progressivamente a regime con l’avanzamento degli interventi di rigenerazione urbana. Oltre ai lavori ormai in fase avanzata in via Sonnino e in via Roma, il nuovo disegno della mobilità interessa in modo più ampio l’intero centro.

Tra i cambiamenti principali figurano la nuova viabilità di piazza Machiavelli, la modifica della circolazione in via Trieste e il riassetto della viabilità su via Volterrana Nord, che prevede anche la realizzazione di nuovi parcheggi lungo l’asse viario. Un passaggio significativo riguarda inoltre l’incrocio di via Aldo Moro, dove sono stati modificati, in questi giorni, gli spartitraffico per consentire una corretta gestione dei flussi da via Bassi a seguito della riorganizzazione della viabilità.

Durante la riunione saranno presentate, a residenti e commercianti, anche le regole di accesso alle aree pedonali di Via Roma, Via Sonnino e Piazza del Popolo.

Nel complesso, il nuovo assetto della viabilità mira a rafforzare la pedonalità del centro storico e a rendere più ordinati i flussi di traffico e di sosta nelle principali vie e piazze, da via Roma e via Sonnino a piazza Machiavelli e piazza del Popolo, fino agli assi di collegamento come via Trieste e via Volterrana Nord, attraverso una regolazione più chiara degli accessi, delle uscite e dei parcheggi. L’invito è quindi a partecipare all’incontro pubblico di lunedì 9 febbraio alle ore 21:15 all’Auditorium Vanna Cercenà, per conoscere nel dettaglio le modifiche alla viabilità e confrontarsi sul nuovo assetto delle vie e delle piazze del centro storico.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

