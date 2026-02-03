Montopoli accelera sul digitale: nuovi pc e nuovi servizi per favorire efficienza e trasparenza

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno accelera sulla transizione digitale. Grazie a un massiccio piano di investimenti finanziato dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), negli ultimi mesi l’Amministrazione ha messo in campo oltre 400 mila euro per trasformare radicalmente il rapporto tra ente e cittadino, modernizzando al contempo la propria infrastruttura tecnologica.

Una rivoluzione partita dai servizi al cittadino. È stata completata l’integrazione dei sistemi di Identità Digitale (SPID e CIE), che permettono l’accesso ai portali comunali con un semplice click in totale sicurezza, il passaggio alla piattaforma PagoPA, per i pagamenti online e l’approdo sull’app IO che permette ai residenti di ricevere notifiche personalizzate, avvisi e scadenze tramite l’applicazione nazionale già utilizzata da milioni di italiani.

Per sostenere questa trasformazione, il Comune ha investito nel rinnovo totale del proprio parco macchine. Con uno stanziamento di 33 mila euro, sono stati acquistati 50 nuovi computer, garantendo ai dipendenti strumenti operativi veloci ed efficienti.

«Uno dei primi impegni portati avanti sul tema della digitalizzazione – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò – è stato quello di chiudere i molti procedimenti avviati dall’amministrazione precedente. Per questo motivo la gestione tecnica dei sistemi informatici è stata affidata all’ingegner Andrea Chiavaccini, che ricopre il ruolo di Responsabile della Transazione Digitale (RTD) a scavalco dal Comune di Cascina. La sua figura tecnica è fondamentale per coordinare i nuovi flussi informatici e dare continuità operativa ai progetti in corso. Grazie all’ex dipendente Antonello Vivaldi e a Sandro Bartaloni, per aver seguito in precedenza il tema della digitalizzazione anche oltre quelle che erano e sono le loro mansioni. Grazie ad Andrea Chiavaccini per ciò che stiamo portando avanti, seguendo il principio per cui un Comune più digitale è più moderno, agile e trasparente».

Il prossimo passo riguarda il bando ministeriale Risorse in Comune, per cui il Comune di Montopoli ha ottenuto oltre 55 mila euro da destinare alla formazione dei dipendenti, alla digitalizzazione della sala giunta e agli acquisti per la protezione civile, il museo, la biblioteca e l’Informagiovani.

