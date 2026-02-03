Montopoli, Divito (Idee in Comune): "Ancora niente bilancio. A quando interventi concreti?"

Politica e Opinioni Montopoli in Val d'Arno
"È trascorso anche il mese di gennaio e del bilancio da portare in consiglio comunale per la sua approvazione non se ne odora nemmeno l'intenzione" così in una nota Vanessa Divito, consigliera comunale di opposizione a Montopoli in Val d'Arno del gruppo consiliare Idee in Comune. "Va di pari passo l'approvazione del DUP, documento fondamentale ed oltremodo essenziale per un amministratore che si dice attenta e che voglia mantenere un certo passo nella sua programmazione sostenuta in campagna elettorale.

Ad oggi possiamo solo operare in via straordinaria e riteniamo che dell'improvvisazione, come si fa a teatro, l'amministrazione stia facendo il suo modus operandi: si muove su segnalazione e mai in prevenzione; molte determine parlano solo di patrocini concessi e di nuovi eventi folkloristici da calendarizzare.

La questione resta: a quando interventi concreti? A quasi 2 anni il piatto è misero: i sottofossi erano già stati programmati dal sig. Capecchi, la stazione di San Romano idem (e comunque molto manca alla sua idea originale). Cosa abbiamo di nuovo e tangibile?"

