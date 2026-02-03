Addio a Bruno Maestrelli: storico esponente del Pci a Vinci

Cronaca Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Figlio di un antifascista e dirigente della Confesercenti locale, il senatore PD Dario Parrini lo ricorda con affetto: "Perdo un amico e un compagno carissimo"

Spicchio piange Bruno Maestrelli, consigliere comunale e assessore per il Pci a Vinci, dirigente della Confesercenti locale e attivista per la memoria partigiana. A darne notizia è il senatore del PD Dario Parrini in un post.

"Spicchiese doc, figlio di un perseguitato politico antifascista, fin da giovanissimo fervidamente impegnato per la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza e per affermare nella militanza politica i suoi ideali di emancipazione e di giustizia sociale - scrive Parrini -. Consigliere comunale (dal 1975 al 1980 e dal 1985 al 1990) e assessore (dal 1977 al 1979) per il Pci a Vinci, per lungo tempo dirigente della Confesercenti locale, nonché attivista di primo piano dell'Anppia e dell'Anpi, è stato un esempio di coerenza, di passione civile e di spirito di servizio".

"Con la sua scomparsa - conclude Parrini - perdo un amico e un compagno carissimo".

Notizie correlate

Vinci
Cronaca
1 Febbraio 2026

Incidente stradale a Vinci, 71enne trasportato in ospedale

Incidente nella mattinata di oggi a Vinci tra un’auto e un motociclo. A riportare le conseguenze maggiori è stato il conducente della moto, un uomo di 71 anni. Il motociclista [...]

Vinci
Cronaca
27 Gennaio 2026

Vinci piange Raffaello Lippi, ex presidente della Montalbano Agricola Alimentare

Vinci piange Raffaello Lippi. Molto legato al territorio, è stato una figura di riferimento dell’imprenditoria locale, attivo nell’associazionismo. Per 25 anni, fino al 2019, è stato presidente della Montalbano Agricola Alimentare [...]

Vinci
Cronaca
23 Gennaio 2026

Dramma a Vinci, ritrovato corpo carbonizzato di un giovane

Il corpo di un 23enne è stato trovato senza vita carbonizzato alla periferia di Vinci, vicino alla piccola frazione di Faltognano. La scoperta è stata fatta nella serata tarda di [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina