Addio a Bruno Maestrelli: storico esponente del Pci a Vinci

Spicchio piange Bruno Maestrelli, consigliere comunale e assessore per il Pci a Vinci, dirigente della Confesercenti locale e attivista per la memoria partigiana. A darne notizia è il senatore del PD Dario Parrini in un post.

"Spicchiese doc, figlio di un perseguitato politico antifascista, fin da giovanissimo fervidamente impegnato per la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza e per affermare nella militanza politica i suoi ideali di emancipazione e di giustizia sociale - scrive Parrini -. Consigliere comunale (dal 1975 al 1980 e dal 1985 al 1990) e assessore (dal 1977 al 1979) per il Pci a Vinci, per lungo tempo dirigente della Confesercenti locale, nonché attivista di primo piano dell'Anppia e dell'Anpi, è stato un esempio di coerenza, di passione civile e di spirito di servizio".

"Con la sua scomparsa - conclude Parrini - perdo un amico e un compagno carissimo".

