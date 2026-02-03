Non si fermano all'alt in A1, nell'inseguimento ferito un fuggitivo

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

Sospettato di furto in abitazione, è stato raggiunto dagli spari degli agenti. Adesso è in ospedale, ricercato il complice

Un inseguimento si è concluso con una sparatoria lungo l'autostrada A1, tra Monte San Savino e Arezzo, dove un uomo sospettato di furto in abitazione è stato arrestato. È successo tra le 22 e le 23 di ieri, lunedì 2 febbraio, quando una pattuglia della polizia stradale ha intercettato un'auto che non si era fermata all'alt.

Partita la corsa, durante il quale il veicolo in fuga ha speronato l'auto di servizio, che è terminata quando i due hanno abbandonato il mezzo iniziando a scappare a piedi nei campi. Secondo quanto emerso, nel corso dell'inseguimento gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo uno dei fuggitivi alla spalla.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita e si trova ora ricoverato, piantonato, in ospedale. Il complice è tutt'ora ricercato e proseguono le indagini.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
1 Febbraio 2026

Rapina in casa ad Arezzo, donna sequestrata e minacciata con una spranga

Rapina in casa ad Arezzo nella serata di ieri, intorno alle 18.30, nell’abitazione di Piero Melani Graverini, noto avvocato aretino. I banditi hanno sequestrato la moglie, minacciandola con una spranga [...]

Arezzo
Cronaca
1 Febbraio 2026

Furto a un espositore della Fiera Antiquaria nel centro di Arezzo

Un furto è stato messo a segno nella notte ai danni di un espositore della Fiera Antiquaria di Arezzo. Il banco, allestito in via Guido Monaco, a pochi passi dal [...]

Laterina Pergine Valdarno
Cronaca
27 Gennaio 2026

Infilò la bandierina nei pantaloni dell'arbitro: scatta il Daspo

In una partita di inizio gennaio era stato espulso e aveva messo la bandierina nei pantaloni dell'arbitro. Per lui ora è scattato il Daspo. L'11 gennaio in Arno Castiglioni Laterina-Fratta [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina