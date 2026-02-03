Non si fermano all'alt in A1, nell'inseguimento ferito un fuggitivo

Un inseguimento si è concluso con una sparatoria lungo l'autostrada A1, tra Monte San Savino e Arezzo, dove un uomo sospettato di furto in abitazione è stato arrestato. È successo tra le 22 e le 23 di ieri, lunedì 2 febbraio, quando una pattuglia della polizia stradale ha intercettato un'auto che non si era fermata all'alt.

Partita la corsa, durante il quale il veicolo in fuga ha speronato l'auto di servizio, che è terminata quando i due hanno abbandonato il mezzo iniziando a scappare a piedi nei campi. Secondo quanto emerso, nel corso dell'inseguimento gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo uno dei fuggitivi alla spalla.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita e si trova ora ricoverato, piantonato, in ospedale. Il complice è tutt'ora ricercato e proseguono le indagini.

