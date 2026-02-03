Rapina in supermercato a Pontedera, arrestato 33enne

Nel pomeriggio del 1° febbraio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera hanno arrestato un uomo straniero di 33 anni con l’accusa di rapina impropria, al termine di un intervento avvenuto all’interno di un noto supermercato della città.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando l’uomo, dopo aver prelevato generi alimentari per un valore di circa 215 euro, ha tentato di uscire dal punto vendita senza pagare. Raggiunto nel parcheggio da un dipendente dell’esercizio commerciale, il 33enne ha reagito con violenza, colpendolo con alcuni pugni nel tentativo di garantirsi la fuga.

Il rapido intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare e immobilizzare l’uomo, evitando ulteriori conseguenze. L’intera refurtiva è stata recuperata e immediatamente restituita al supermercato.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa che coordina le indagini, l’arrestato è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Nella mattinata successiva, durante il rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.