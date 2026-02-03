Scontri Torino, Cdx certaldese contro AVS: "Ambigua con violenti, isolarla". La risposta: "Attacco vergognoso"

FI e Lega chiedono che la Giunta prenda le distanze da AVS "ambigua con violenti"; AVS a PD e Sindaco "si dissocino da attacco vergognoso"

Dopo le polemiche sulla nomina di Claudia Centi ad assessora alla Cultura, il Cdx butta benzina sul fuoco nel rapporto tra Giunta e AVS. Attraverso una nota Lega e Forza Italia Certaldo chiedono infatti al sindaco di chiudere ogni dialogo, sulla falsariga di quanto sta accadendo a Torino dove il Cdx ha chiesto di rompere la coalizione di maggioranza. Anche per il centrodestra certaldese AVS sarebbe di fatto 'corresponsabile' degli scontri, avendovi partecipato "importanti esponenti", ma soprattutto essendo "ben chiaro a tutti come si sarebbero sviluppate le cose".

Per il Cdx, quindi, la manifestazione era violenta a prescindere, e ciò farebbe di AVS una forza politica da isolare, "ambigua con eversori e violenti", con cui "non c'è da prendere nemmeno un caffè e da cui la Giunta dovrebbe prendere le distanze", come spiega Giuseppe Romano a gonews.it.

"L’auspicio è che il PD, forza di maggioranza relativa a Certaldo, si assuma la responsabilità di garantire il rispetto della democrazia e delle libertà di tutti. Per quanto ci riguarda nessun dialogo con chi non è chiaro sulla difesa dei diritti fondamentali, propri di una democrazia. Con AVS, Lega e Forza Italia, a differenza di altre forze politiche a Certaldo, non condividono nulla, nè firmano documenti di alcuna natura", si legge nella nota.

Accennando quindi al caso-Centi, così Lega e FI: "Anzichè dare lezioni di coerenza e reclamare poltrone, pare senza averne i requisiti necessari, dovrebbe spiegare il perchè della partecipazione alla manifestazione di Torino"

La risposta di AVS: "Ignobile attacco, PD e Sindaco si dissocino"

A co0mmento della posizione espressa da Lega e FI, Sì AVS Certaldo parla di "un vergognoso attacco ed una ignobile provocazione nei confronti di AVS, un partito che da sempre è pacifista, non violento e democratico. Condanniamo fermamente gli ignobili atti di violenza perpetrati da parte di infiltrati, che dovevano essere individuati e bloccati da chi gestisce l’ordine pubblico".

"Non consentiamo a nessuno di attaccare il diritto democratico di manifestare pacificamente. Chi manifesta non può essere responsabile di azioni pianificate da criminali che sono nostri nemici! Chiediamo che il Sindaco di Certaldo, il PD e la giunta tutta si dissoci da queste ignobili accuse. Speriamo che a Certaldo si alzi forte la voce della democrazia", così SI-AVS Certaldo

