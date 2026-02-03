Le scuole di Fucecchio unite contro bullismo e cyberbullismo

Valorizzare le diversità per contrastare ogni forma di bullismo. E' questo l'obiettivo dei progetti messi in campo all'interno dell'Istituto Comprensivo Fucecchio e dell'istituto superiore “Arturo Checchi” in occasione della Giornata nazionale dei calzini spaiati e della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, che ricorrono rispettivamente il 6 e il 7 febbraio.

La Fucecchio Servizi Srl promuove il progetto "Rompiamo il muro dell'indifferenza" all'interno dell'Istituto Comprensivo Fucecchio. Il progetto si propone di valorizzare la diversità affinché la comprensione e l’accettazione delle sfaccettature che contraddistinguono le persone nella loro unicità possano rendersi arma per contrastare ogni forma di bullismo. Per farlo, si vogliono sensibilizzare gli studenti sul ruolo dell'upstander, cioè di colui che non resta spettatore di un episodio di bullismo ma interviene responsabilmente. Attraverso teatro, cinema, laboratori e dibattiti, si vuol dare risposta alle domande che ruotano intorno all'argomento. Le classi seguiranno dunque un percorso che prevede la visione di una serie di spezzoni di film significativi per il messaggio, lo svolgimento di laboratori interni alle classi, la creazione del “Manifesto degli upstanders contro il bullismo" e della "Consulta dei ragazzi anti-bullismo" e un evento finale di presentazione del percorso alla cittadinanza e di premiazione dei lavori svolti presso il teatro Pacini.

L'istituto superiore "Arturo Checchi", in collaborazione con la ballerina fucecchiese Anna Donati, in arte Anna Beat, e la scuola di danza “Danza Beat”, promuove invece un flash mob che si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 10:30 in piazza Montanelli, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Due progetti fortemente voluti dalle dirigenti scolastiche Angela Surace e Genny Pellitteri, che credono fermamente nel valore educativo di percorsi e momenti che possano far riflettere gli studenti sull'importanza di valori quali il rispetto, il dialogo e la condivisione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

