Senzatetto trovato morto all’Albergo Popolare di Firenze, era volontario di Fuori Binario

Un uomo fiorentino di circa sessant’anni, senzatetto, è stato trovato morto nella stanza che gli era stata assegnata all’Albergo Popolare di Firenze, in via della Chiesa, struttura pubblica di assistenza sociale. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di un caso di suicidio.

L’uomo era conosciuto nell’ambiente del volontariato perché aiutava le attività della rivista Fuori Binario, occupandosi in particolare delle mansioni logistiche e della gestione della sede di piazza Tasso, di cui aveva le chiavi. Chi lo conosceva riferisce che fosse affetto da una grave malattia e che negli ultimi tempi fosse provato anche da incertezze legate al futuro, tra cui la scadenza dell’alloggio, con il timore che gli venisse revocato, e l’attesa di una risposta dall’Inps a una richiesta di sostegno per invalidità.

Da Palazzo Vecchio fanno sapere che la persona era "conosciuta e seguita dai servizi sociali del Comune, ospite all’Albergo Popolare nella cosiddetta ‘seconda soglia’ e inserita in un percorso di accoglienza di lungo periodo".

L’assessore al welfare Nicola Paulesu ha espresso "profondo dolore e cordoglio per quanto avvenuto e vicinanza alla famiglia", sottolineando che si trattava di "una persona con fragilità il cui percorso era preso in carico con attenzione dai servizi". Paulesu ha inoltre manifestato "vicinanza anche agli operatori che lo seguivano con cura e umanità".

