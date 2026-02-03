Sorpresi in possesso di hashish: una denuncia e un arresto

La polizia di Pisa, negli scorsi giorni, ha intensificato i controlli discreti quotidianamente eseguiti nella zona della Stazione Centrale, individuando due uomini che camminavano con fare sospetto nelle gallerie di Viale Gramsci. I due sono stati immediatamente bloccati e accompagnati in caserma per effettuare un controllo più accurato: sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 3,5 gr. di hashish e 40 gr. di hashish.

Pertanto uno dei due, trentaquattrenne di origini gambiane, è stato denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’altro, trentunenne di origini guineane, è stato, d’intesa con il Magistrato di Turno presso la Procura della Repubblica, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.