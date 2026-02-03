Spacciavano in casa cocaina e hashish, in manette due giovani

Un 24enne di origini tunisine è stato arrestato a Lucca assieme a un 31enne di origini algerine. Entrambi sono finiti in manette per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri avevano osservato con attenzione l’abitazione dove i due uomini vivevano unitamente ad altri, al momento risultati estranei ai fatti. Hanno riscontrato un insolito viavai di persone, che si fermavano nei pressi dello stabile in attesa di essere raggiunte da alcuni degli occupanti della casa, che uscivano a turno. Talvolta il contatto avveniva “a distanza”, con il lancio della sostanza stupefacente dalla finestra.

Lunedì 2 febbraio è scattato il blitz. I militari hanno circondato la zona e bloccato il 24enne mentre cedeva della cocaina a un tossicodipendente del posto. La perquisizione ha permesso di trovare oltre 200 grammi di hashish e cinque di cocaina, oltre a 480 euro in contanti. I due sono stati arrestati e sono in carcere a Prato.

