Spaccio nel centro storico di Pisa, arrestato 24enne

Nella serata del 1° febbraio, i Carabinieri della Stazione di San Piero a Grado hanno arrestato un cittadino straniero di 24 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro storico di Pisa.

L’intervento è scattato intorno alle 21, quando i militari, transitando in Piazza delle Vettovaglie, hanno notato il giovane muoversi tra i passanti con atteggiamento sospetto, circostanza che ha portato a un controllo immediato. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire 90 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per essere immessi sul mercato locale, oltre a 20 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro penale e saranno depositati presso l’Ufficio Corpi di Reato, in attesa delle analisi tecniche e delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa che coordina le indagini, il 24enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando fino al rito direttissimo celebrato nella mattinata successiva. In tale sede l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di firma tutti i giorni della settimana