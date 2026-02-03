'Strade di volontà 2025', il Comune di Fucecchio riceve i giovani che hanno partecipato

Circa 80 ragazzi e ragazze si apprestano a ricevere l'attestato per la partecipazione a “Strade di volontà”, il progetto di continuità educativa extra-scolastica promosso dal Comune di Fucecchio e rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che si svolge principalmente nel periodo estivo. Alla cerimonia, in programma giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 presso la sala consiliare del Comune, interverrà il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Giovanni Urti, che ha finanziato il progetto, e saranno presenti le associazioni che durante l'estate hanno accolto i giovani coinvolgendoli nelle loro attività.

"Strade di volontà" si propone di prevenire la dispersione scolastica e favorire nei più giovani lo sviluppo di competenze trasversali, la conoscenza delle istituzioni e delle attività svolte dal tessuto associativo locale. Il progetto permette infatti ai ragazzi di vivere un’esperienza di maturazione personale, sentirsi parte attiva del tessuto associativo e sviluppare competenze attraverso la realizzazione di azioni concrete. “Strade di Volontà” prende questo nome nel 2022 da un legame più stretto che l’amministrazione comunale ha nel tempo sviluppato con le associazioni di volontariato, ma ha radici lontane nel progetto “E…state in Comune!”, avviato nel 2005/2006. A differenza del vecchio progetto, pur concentrando la maggior parte delle azioni nel periodo estivo, "Strade di volontà" resta attivo durante l’intero arco dell’anno, favorendo il recupero dei ragazzi che si trovano in difficoltà o a rischio di dispersione

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa