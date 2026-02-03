'La vera storia di Billie Holiday': il pianista Danilo Rea al Teatro del Popolo

Cultura
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 7 febbraio lo spettacolo dedicato alla grande icona del jazz, in collaborazione con Empoli Jazz

Danilo Rea, pianista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di improvvisazione e per una lunga carriera costellata da prestigiose collaborazioni, rende omaggio a un’icona della storia jazz: Billie Holiday. Il tutto è impreziosito dalla stupenda voce della cantante Oona Rea, mentre la narrazione è affidata a Barbara Bovoli.

'La vera storia di Billie Holiday', in collaborazione con Empoli jazz, è in programma Sabato 7 febbraio alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Della cantante verranno raccontati l’infanzia, le ristrettezze economiche, la fame, gli abusi, le arbitrarie detenzioni, gli esordi, il successo, le collaborazioni con i grandi pionieri del jazz, le prime jam session, i primi dischi, i primi guadagni, l’esaltazione di avercela fatta, di essersi affrancata da una vita che sembrava segnata, le risate, le notti insonni su sgangherati torpedoni per infinite tournée, le amicizie sincere (primo tra tutti Lester Young).

Sicuramente una delle figure femminili più complesse e interessanti della storia della musica e su cui sono stati inventati gli aneddoti più fantasiosi (la sua stessa autobiografia è costellata da incongruenze); ma le tante dissonanze biografiche sbiadiscono e cedono il passo all’immenso spessore umano che trasuda dalla sua disperata, autentica, incontenibile fame di amore e di verità.

Pochi giorni dopo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, la musica sarà ancora protagonista con l’esibizione (Venerdì 13 febbraio alle ore 21,00), dei Gatti Mezzi.

LA VERA STORIA DI BILLIE HOLIDAY

Pianoforte: Danilo Rea
Voce: Oona Rea
Voce narrante: Barbara Bovoli
Produzione e distribuzione: Mercurio Management

PREZZI

Platea, 1° e 2° ordine di palchi € 20,00/ Ridotto soci Coop € 18,00
3°ordine € 15,00/Ridotto soci Coop € 13,00
Loggione € 12,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482
Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758
Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì
Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:
In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)
tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it
Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it
www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Cultura
2 Febbraio 2026

Due giorni di cinema d'autore con il CULTURALE Cineclub Empolese

Doppio appuntamento al Cinema Teatro Excelsior di Empoli con il CULTURALE Cineclub Empolese. Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, due giorni di grandi proiezioni: Sirāt (2025) di Óliver Laxe e [...]

Firenze
Cultura
2 Febbraio 2026

Da Seoul a Firenze, l'attore Gong Yoo ospite del 24esimo Florence Korea Film Fest

Dall'iconica metropolitana di Squid Game fino a Firenze: è Gong Yoo, uno degli attori più versatili del cinema sudcoreano contemporaneo, l’ospite speciale della 24ª edizione del Florence Korea Film Fest, [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
2 Febbraio 2026
montelupo-mmab-eventi-per-bambini

A Montelupo torna il MMAB dei bambini: 5 mesi di appuntamenti

Torna anche nel 2026 il MMAB dei bambini, il programma di attività dedicate all'infanzia che da gennaio a maggio porterà a Montelupo Fiorentino oltre venti appuntamenti tra letture animate, laboratori [...]


<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina