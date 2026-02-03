Danilo Rea, pianista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo per la sua eccezionale capacità di improvvisazione e per una lunga carriera costellata da prestigiose collaborazioni, rende omaggio a un’icona della storia jazz: Billie Holiday. Il tutto è impreziosito dalla stupenda voce della cantante Oona Rea, mentre la narrazione è affidata a Barbara Bovoli.

'La vera storia di Billie Holiday', in collaborazione con Empoli jazz, è in programma Sabato 7 febbraio alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Della cantante verranno raccontati l’infanzia, le ristrettezze economiche, la fame, gli abusi, le arbitrarie detenzioni, gli esordi, il successo, le collaborazioni con i grandi pionieri del jazz, le prime jam session, i primi dischi, i primi guadagni, l’esaltazione di avercela fatta, di essersi affrancata da una vita che sembrava segnata, le risate, le notti insonni su sgangherati torpedoni per infinite tournée, le amicizie sincere (primo tra tutti Lester Young).

Sicuramente una delle figure femminili più complesse e interessanti della storia della musica e su cui sono stati inventati gli aneddoti più fantasiosi (la sua stessa autobiografia è costellata da incongruenze); ma le tante dissonanze biografiche sbiadiscono e cedono il passo all’immenso spessore umano che trasuda dalla sua disperata, autentica, incontenibile fame di amore e di verità.

Pochi giorni dopo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, la musica sarà ancora protagonista con l’esibizione (Venerdì 13 febbraio alle ore 21,00), dei Gatti Mezzi.

LA VERA STORIA DI BILLIE HOLIDAY

Pianoforte: Danilo Rea

Voce: Oona Rea

Voce narrante: Barbara Bovoli

Produzione e distribuzione: Mercurio Management

PREZZI

Platea, 1° e 2° ordine di palchi € 20,00/ Ridotto soci Coop € 18,00

3°ordine € 15,00/Ridotto soci Coop € 13,00

Loggione € 12,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino - Ufficio stampa

