Lirica e pianoforte al Teatro Shalom di Empoli con il soprano Chiara Boccabella e la pianista Claudia Gori

Rossini, Verdi, Wagner, Puccini interpretati dal soprano Chiara Boccabella e dalla pianista Claudia Gori che intraprenderanno un variegato e raffinatissimo viaggio musicale fra Ottocento e primi anni del Novecento, venerdì 6 febbraio 2026 al Teatro Shalom (via Ferruccio Busoni, 24 Empoli), alle 21.

La nuova proposta del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni per il cartellone della stagione concertistica: una serata dedicata esclusivamente alla lirica e alla musica vocale da camera. Dalle Soireés musicales e i Pécheés de vieillesse di Rossini, si passerà al Belcanto italiano, fino ad arrivare a Wagner, Debussy, Ravel. In chiusura non mancherà un omaggio all'opera lirica.

Il prossimo appuntamento con la stagione del Centro Busoni sarà sabato 14 febbraio 2026 al palazzo delle Esposizioni con il Concerto di Carnevale dell'Orchestra della Toscana diretta per l’occasione da Roberto Molinelli.

LE INTERPRETI - Giovanissima stella del panorama lirico italiano, Chiara Boccabella ha iniziato gli studi presso il Conservatorio della sua città natale, L’Aquila. Nel 2024 è allieva all’Accademia Rossiniana “A. Zedda” di Pesaro, nel 2025 all’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca. In pochissimo tempo si è aggiudicata numerosi e importanti premi in concorsi lirici internazionali di alto livello. Dal 2022, anno in cui ha debuttato a Spoleto, è stata protagonista nelle produzioni teatrali di Pesaro, Martina Franca, Brescia, Treviso e Rovigo. Nel maggio 2024 si è esibita al Teatro dell’Opera di Roma nel gala Largo ai Giovani! diretto da Carlo Donadio. A novembre dello stesso anno ha partecipato al gala lirico Tutto Puccini trasmesso in streaming da Rai Radio3 dalla storica Sala A degli studi RAI di Via Asiago.

La formazione di Claudia Gori è ampia e poliedrica e comprende numerosi diplomi non solo in pianoforte e clavicembalo, ma in moltissime discipline musicali, fino ad arrivare alla direzione di opera lirica e alla direzione d'orchestra. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all'estero e ha all’attivo numerose collaborazioni come pianista, clavicembalista e maestro collaboratore nei teatri d'Italia con i più importanti ensemble, direttori e solisti. È stata Maestro di sala e palcoscenico presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, ricoprendo lo stesso ruolo, poi, per il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Per molti anni si è occupata di divulgazione dell’opera lirica collaborando in qualità di pianista, arrangiatrice, vocal coach e Direttore d’orchestra in molte realtà teatrali italiane. Già docente presso i Conservatori de L’Aquila, Mantova, Parma e Firenze, dal 2023 insegna Accompagnamento pianistico presso il Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca.

BIGLIETTI

In prevendita: Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19).

Online su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-soprano-chiara-boccabella-pianoforte-claudia-gori-1976445247941

Abbonamento 5 concerti e formula Under 30 "SHARE THE MUSIC": Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria 16, tel. 0571 711122 – 373 7899915, email: csmfb@centrobusoni.org).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa