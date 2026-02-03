Truffa del finto poliziotto, denunciato 17enne a Firenze

Contattata da un finto poliziotto che le ha chiesto dei gioielli, insospettita ha chiamato la polizia e allo stesso tempo ha riempito una busta invece che con i preziosi con una ciotola di porcellana. È successo lo scorso fine settimana a Firenze dove gli agenti hanno fermato un giovanissimo, cittadino italiano di 17 anni, per tentata truffa.

La segnalazione nella mattina di sabato 31 gennaio è partita da una donna di 65 anni, poco prima contattata da un presunto poliziotto che le chiedeva di consegnare dell'oro, a causa di una rapina effettuata con l'auto del padre. Insospettita ha lanciato subito l'allarme e immediatamente la squadra mobile ha raggiunto la sua abitazione.

Qui la polizia ha fermato il 17enne, trovato con due cellulari successivamente sequestrati e una busta in tela corrispondente a quella consegnata dalla vittima, con all'interno una ciotola di porcellana. La 65enne infatti, fiutato l'inganno, aveva fittiziamente consegnato una sola ciotola di porcellana nascondendola nella busta consegnata al giovane. Il minore è stato denunciato per tentata truffa.