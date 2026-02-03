Tutto esaurito a Poggibonsi per lo spettacolo di Stefano Massini

Il Teatro Politeama di Poggibonsi comunica con grande soddisfazione che lo spettacolo di mercoledì 4 febbraio “Mein Kampf” di Stefano Massini, terzo appuntamento della Stagione Teatrale 2025-2026, è completamente esaurito ormai da giorni. Non sarà quindi possibile acquistare alcun biglietto per la serata.

Massini porta in scena lo spettacolo basato sul testo giovanile di Adolf Hitler, “Mein kampf” (La mia battaglia). Un testo nato un secolo fa, nel 1924, quando il giovane Hitler era prigioniero nel carcere di Landsberg, e del quale la Germania ha consentito la diffusione solo dieci anni fa dopo un lungo periodo di divieto, ritenendo che solo la conoscenza potesse evitare il ripetersi della catastrofe. Oggi Stefano Massini, unico italiano vincitore di un Tony Award, porta in scena un’indagine lucidissima e spietata sul potere delle parole e le loro conseguenze. Per anni Massini ha lavorato, incrociando la prima stesura del libro-manifesto con i testi e i comizi del Führer, oltre che con gli immensi materiali delle Conversazioni con Hitler a tavola raccolte da Picker, Heim e Bormann. Uno spettacolo duro ma necessario, prodotto da Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana.

Massini, che dello spettacolo è autore, interprete e regista, si chiede perché quelle parole abbiano ipnotizzato le masse costringendo la Storia a mutare direzione. “E noi, spettatori di oggi - continua - saremmo stati impermeabili all’ascesa dal basso di questo profeta della rabbia?”

