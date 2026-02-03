Weekend di alti e bassi per il vivaio gialloblu: successi per Under 19 e Under 17, battute d'arresto per Under 15 e femminile

Un weekend ricco di appuntamenti per il vivaio dei Gialloblu di Castelfiorentino. Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo:

UNDER 19 GOLD

Primo successo della seconda fase per i ragazzi di Renato Gasperoni, che al PalaBetti superano 74-69 il Gmv Ghezzano nello scontro diretto. Dopo un avvio tutto in salita (0-9 dopo i primi minuti), i gialloblu cambiano passo e ricuciono, impattando a quota 19 all’inizio della seconda frazione. Da quel momento la gara procede sul filo dell’equilibrio (36-39 all’intervallo), preludio ad una seconda parte in cui si viaggia a braccetto. Al 30′ il tabellone segna ancora perfetta parità (54-54), con le squadre procedono sul punto a punto fino a tre minuti dalla sirena, quando i gialloblu si assicurano quei tre possessi di vantaggio che poi amministrano fino allo scadere.

Prossimo impegno lunedì 9 febbraio alle 21:15 sul parquet di Montemurlo.

Abc Castelfiorentino – Gmv Ghezzano 74-68

Tabellino: Bartolini 9, Ticciati 27, Baldi 2, Vallerani 8, Marchetti 18, Ciulli 8, Bini, Paniccià, Kamberaj, Niccolini, Giglioli 2, Capuana. All. Gasperoni. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 16-19, 20-20, 18-15, 20-15

UNDER 17 REGIONALE

Altro successo senza storia per la truppa di Alberto Ciampolini, che davanti al pubblico di casa chiude la pratica Dlf Firenze sul 71-48. Gara subito indirizzata quella dei gialloblu, che prendono il controllo nel primo quarto per poi gestire la seconda frazione e andare al riposo lungo sul 37-25. Ma è al rientro dagli spogliatoi che l’Abc piazza l’allungo decisivo, quando alza letteralmente le barricate in difesa piazzando un break di 14-1 che scrive 51-26 alla terza sirena. Così, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 7 febbraio alle 18 sul campo della Virtus Certaldo.

Abc Castelfiorentino – Dlf Firenze 71-48

Tabellino: Paniccià 17, Di Carlo 28, Bufalini 4, Barbieri 8, Scherillo 5, Capuana 2, Di Vilio 7, Capocchini. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 17-8, 20-17, 14-1, 20-22

UNDER 15 ECCELLENZA

Niente da fare sul parquet della prima della classe per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cadono a Reggello sul punteggio di 90-53. Partita sempre saldamente amministrata dai padroni di casa, con i gialloblu che rincorrono fin dalla palla a due. Nonostante i tentativi di reazione castellana, Reggello fa valere ritmo e fisicità guidando i giochi fino al 50-33 su cui si va negli spogliatoi. L’inerzia non si sposta nella seconda parte di gara, quando la capolista amministra il vantaggio mettendo ben presto l’ipoteca.

Prossimo impegno domenica 8 febbraio alle 11:30 al PalaBetti contro Piombino.

Basket Reggello – Abc Castelfiorentino 90-53

Tabellino: Macchi, Nardi 2, Giovannoni 9, Bellesi 2, Mannocci 5, Profeti 10, Faffi, Falorni 6, Muoio 3, Bertelli 16. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 25-16, 25-17, 24-14, 16-6

UNDER 13 REGIONALE

Si infrange sulla sirena il sogno dei ragazzi di Giovanni Corbinelli di interrompere la corsa dell’imbattuta capolista Laurenziana: 64-65 il finale al PalaGilardetti. Dopo un primo quarto scivolato via sul punto a punto, a cavallo tra la seconda e la terza frazione si susseguono break e contro break, ora da una parte, ora dall’altra, che valgono il 45-49 alla terza sirena. Un equilibrio che procede anche nella quarta, combattutissima frazione, finché a decidere sono i possessi finali.

Prossimo impegno sabato 7 febbraio a Firenze sponda Pino.

Abc Castelfiorentino – Laurenziana Basket 64-65

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Delli Carri, Arzilli, Bini. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 15-20, 21-9, 9-20, 19-16

UNDER 17 FEMMINILE

Sfida difficilissima sul parquet della prima della classe per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che si arrendono 131-12 al Firenze Basketball Academy. Un finale che racconta una gara a senso unico, segnata dall’esperienza, dal ritmo e dalla fisicità delle padrone di casa, la cui indubbia superiorità le conferma come la squadra da battere.

Prossimo impegno domenica 8 febbraio alle 11 al PalaGilardetti contro Virtus Siena.

Firenze Basketball Academy – Gialloblu Castelfiorentino 131-12

Tabellino: Jahelezi N. 2, Dainelli 10, Zenarti, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Majia, Jahelezi S., Latini. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 32-4, 34-4, 35-2, 30-2

MINIBASKET

E’ stato un altro super weekend quello del settore minibasket gialloblu.

A partire dai grandi, una vittoria ed una sconfitta per le due squadre Esordienti: il gruppo maschile di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani si è imposto su Santo Stefano Campi, mentre il gruppo femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli ha ceduto il passo all’Use Empoli nel derby lontano da casa. Doppio successo per gli Aquilotti 2015 Big e Open di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che hanno superato a domicilio rispettivamente Tavarnelle e San Casciano. Sconfitta combattutissima a Montespertoli per gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini, mentre gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong si sono arresi al PalaBetti contro Sancat.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate