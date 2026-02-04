Al Museo Leonardiano arriva "Una domenica con Leonardo"

Ripartono le domeniche dedicate all'approfondimento del mondo di Leonardo.

Da domenica 8 febbraio e per tutte le seconde domeniche da adesso fino a dicembre, il Museo Leonardiano offre "Una domenica con Leonardo", la rassegna di laboratori, visite e attività ideata apposta per le famiglie, nella quale adulti e bambini possono mettersi in gioco insieme, esplorando l’universo di Leonardo attraverso l’esperienza diretta e la curiosità.

Ogni appuntamento propone un’attività diversa, dove l’ingegno - nell'anno dedicato a esso - fa da protagonista.

“Con Una domenica con Leonardo vogliamo offrire alle famiglie un’occasione per vivere il Museo Leonardiano in modo partecipato e creativo, trasformando la visita in un’esperienza condivisa - dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Attraverso il gioco e la sperimentazione, l’ingegno di Leonardo diventa uno strumento vivo per stimolare curiosità, immaginazione e apprendimento, soprattutto nei più piccoli”.

Come spiega lo stesso sito del Museo Leonardiano, ogni "Domenica con Leonardo" si apre con un momento di introduzione dedicato al genio di Leonardo – tra scienza, ingegneria, arte e osservazione della natura – seguito da una fase pratica in cui si lavora fianco a fianco, sperimentando, costruendo e creando.

Per alcuni laboratori è prevista anche una breve visita alle sezioni del museo o a specifiche macchine, che diventano spunto e riferimento per l’attività.

La "Domenica con Leonardo" è pensata particolarmente per famiglie con bambini in età compresa fra i 6 e gli 11 anni; la durata di ogni laboratorio è di 60-90 minuti e per parteciparvi il costo del biglietto è di 5 euro.

I laboratori vengono ospitati nella sala didattica della Palazzina Uzielli, in Piazza dei Conti Guidi, nel centro storico di Vinci.

Per contatti e prenotazioni: Ufficio turistico di Vinci, 0571933285; info@museoleonardiano.it

Il programma completi delle Domeniche con Leonardo

Domenica 8 febbraio, ore 15.30

Problemi da genio

Laboratorio con giochi ed enigmi al museo

Sfide pratiche, quiz e indovinelli per mettere alla prova il proprio ingegno.

Domenica 8 marzo, ore 15.30

Piccoli ingegneri all’opera

Laboratorio di creatività e progettazione

Riciclo creativo per trasformare materiali di recupero in prototipi ispirati alle più celebri invenzioni del genio di Vinci

Domenica 12 aprile, ore 16.00

Ingegno in movimento

Laboratorio sulle ruote dentate

Piccoli ingranaggi entrano in azione per svelare i principi della meccanica.

Domenica 10 maggio, ore 16.00

L’idea da una macchia

Laboratorio di immaginazione e disegno

Macchie d’inchiostro diventano mondi fantastici e macchine sorprendenti, proprio come negli studi di Leonardo.

Domenica 14 giugno, ore 16.00

Il segreto del tempo

Laboratorio sui meccanismi automatici degli orologi

Un'immersione tra ruote dentate, molle e pendoli utilizzati da Leonardo negli orologi meccanici.

Domenica 13 settembre, ore 16.00

Leonardo pop-up

Laboratorio sulle macchine di Leonardo e la tecnica del pop-up

Le invenzioni di Leonardo prendono vita trasformandosi in modelli tridimensionali grazie all’arte del pop-up.

Domenica 11 ottobre, ore 16.00

Giocare con la luce

Laboratorio sulle ombre

Leonardo e la tecnica del chiaroscuro: esperimenti, marionette e spettacoli d’ombra

Domenica 8 novembre, ore 15.30

Occhio e cervello

Laboratorio sulle illusioni ottiche

Le anamorfosi: immagini sorprendenti e punti di vista inattesi nell’arte di Leonardo

Domenica 13 dicembre, ore 15.30

Natale in 3D

Laboratorio sui solidi geometrici

Dai disegni per il De divina proportione di Luca Pacioli alla realtà: forme piane che si trasformano in solidi natalizi.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa