Andrea Ridi presidente della commissione garanzia e controllo a Certaldo

A Certaldo Andrea Ridi è stato eletto Presidente della Commissione Consiliare Permanente Garanzia e Controllo.

"Sono entusiasta ed emozionato – dichiara il Consigliere Civico – la Commissione svolge un ruolo di fondamentale importanza, tanto per le prerogative di controllo e vigilanza sull’operato dell’Amministrazione quanto, per approfondire, conoscere e proporre alternative alle politiche intraprese dalla Giunta Campatelli".

"Non abbiamo perso tempo – Prosegue Ridi – ci simo messi subito a lavoro per affrontare tre temi importanti che tratteremo già Giovedì 5 febbraio alle ore 18:15, presso la sala Giunta del Comune. Inizieremo parlando della riorganizzazione del servizio di Polizia Locale, chiedendo al Comandante Luschi feedback sugli obiettivi che l’Amministrazione ha inserito nei propri strumenti di programmazione".

Così ancora Andrea Ridi: "In seguito, parleremo dei problemi riguardanti il cantiere della ex aereonautica, un cantiere finanziato anche grazie ad un mutuo di 700.000,00 € oltre a 350.000,00 € di avanzo d’amministrazione e risorse PNRR, che oggi pare essere costretto ad un significativo cambio di rotta rispetto alle previsioni sbandierate dall’ex Sindaco Cucini. Infine, grazie alla presenza del Sindaco Campatelli e dell’Assessore Bagni, parleremo della viabilità a seguito della chiusura del Ponte Boccaccio, delle Ordinanze che saranno necessarie per regolare il traffico e delle soluzioni da mettere in campo per scongiurare problemi di ingorghi e rallentamenti.

