Dopo il rinvio del 10 gennaio scorso, “Gli Angeli del bello” sono pronti per tornare a Empoli. Sabato 7 febbraio, alle 9, il ritrovo è in piazza della Vittoria. Una mattinata per rimuovere scritte e imbrattamenti dal centro storico.

I volontari della fondazione fiorentina faranno squadra con i Custodi del Bello, gli Angeli del Bello di Empoli, le studentesse e gli studenti dell'IIS 'Virgilio' per una nuova azione di ripulitura. L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli. In caso di pioggia l'evento sarà annullato e riprogrammato, di nuovo.

Dove entreranno in azione? Gli interventi di ripulitura saranno in via del Gelsomino, completando quanto iniziato dalle volontarie e dai volontari a ottobre 2025, e nel vicolo della Gendarmeria.

L'evento segue i propositi scritti nero su bianco nel Protocollo d'Intesa quinquennale firmato per mano del sindaco di Empoli e del presidente della Fondazione Angeli del Bello, Giorgio Moretti.

L'iniziativa infatti rientra tra le attività di educazione al bello e rispetto dei beni architettonici e paesaggistici fissati nel protocollo, con attività di cura e decoro delle aree pubbliche tramite rimozione di scritte vandaliche e rigenerazione di luoghi.

La partecipazione per singoli cittadini e associazioni del territorio è aperta e ben accolta per contribuire a questa giornata dedicata ai beni culturali della nostra città.

Tutte le informazioni possono essere richieste per mail all'indirizzo: info@angelidelbello.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate