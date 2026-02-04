Gli 'Angeli del Bello' sono pronti per tornare a Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo il rinvio del 10 gennaio, l’appuntamento è per sabato 7 febbraio 2026: alle 9 ritrovo in piazza della Vittoria

Dopo il rinvio del 10 gennaio scorso, “Gli Angeli del bello” sono pronti per tornare a Empoli. Sabato 7 febbraio, alle 9, il ritrovo è in piazza della Vittoria. Una mattinata per rimuovere scritte e imbrattamenti dal centro storico.

I volontari della fondazione fiorentina faranno squadra con i Custodi del Bello, gli Angeli del Bello di Empoli, le studentesse e gli studenti dell'IIS 'Virgilio' per una nuova azione di ripulitura. L'evento ha il patrocinio del Comune di Empoli. In caso di pioggia l'evento sarà annullato e riprogrammato, di nuovo.

Dove entreranno in azione? Gli interventi di ripulitura saranno in via del Gelsomino, completando quanto iniziato dalle volontarie e dai volontari a ottobre 2025, e nel vicolo della Gendarmeria.

L'evento segue i propositi scritti nero su bianco nel Protocollo d'Intesa quinquennale firmato per mano del sindaco di Empoli e del presidente della Fondazione Angeli del Bello, Giorgio Moretti.

L'iniziativa infatti rientra tra le attività di educazione al bello e rispetto dei beni architettonici e paesaggistici fissati nel protocollo, con attività di cura e decoro delle aree pubbliche tramite rimozione di scritte vandaliche e rigenerazione di luoghi.

La partecipazione per singoli cittadini e associazioni del territorio è aperta e ben accolta per contribuire a questa giornata dedicata ai beni culturali della nostra città.

Tutte le informazioni possono essere richieste per mail all'indirizzo: info@angelidelbello.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
4 Febbraio 2026

A Re.So., nonostante l'incendio, il 2025 è stato in crescita

In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, Re.So. Recupero Solidale fa il punto su un 2025 complesso ma significativo dal punto di vista dei risultati raggiunti nel recupero [...]

Empoli
Attualità
3 Febbraio 2026

Torna /contè.sto/, il festival di storia contemporanea a Empoli

Ad annunciare le nuove date della seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/, entrato nella più ampia programmazione culturale della città di Empoli, il sindaco del Comune di Empoli [...]

Empoli
Attualità
3 Febbraio 2026
Empoli Carnevale Sotto lo stesso cielo

Empoli si prepara alla seconda sfilata di 'Un altro Carnevale'

Tradizione, follia, canti, suoni, colori, coriandoli, maschere, spettacolo e… danza! La città si sta preparando alla seconda sfilata di “Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo” in programma sabato 7 [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina