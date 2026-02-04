Auto si ribalta in Fi-Pi-Li a Empoli, una 27enne in ospedale. Coda di 4 km

Incidente sulla Fi-Pi-Li a Empoli, tra gli svincoli di Empoli Ovest ed Empoli Est, in direzione Firenze, intorno alle ore 13. Un'auto si è ribaltata per motivi ancora da accertare e la persona a bordo, una 27enne è rimasta ferita. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

La ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli per contusioni agli arti superiori, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco.

A seguito dell'incidente si sono formati fino a 4km di coda.

Notizie correlate