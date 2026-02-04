Certaldo, mozione di FdI per interventi su via Costa degli Alberti: "La sicurezza non è uno slogan"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Certaldo, Lucia Masini e Riccardo Borghini, hanno depositato una mozione da discutere in consiglio comunale per chiedere interventi mirati su Via Costa degli Alberti e su Porta Alberti, con un obiettivo chiaro: mettere al centro, insieme, l’incolumità delle persone e la cura di uno dei collegamenti storici più frequentati tra il borgo e la parte bassa del paese. Via Costa Alberti, infatti, è indicata anche tra i percorsi pedonali per raggiungere Certaldo Alto, e rappresenta quindi un passaggio quotidiano per residenti e visitatori.

La mozione nasce dalle segnalazioni raccolte nel tempo: cadute, scivolamenti e difficoltà di percorrenza attribuite a più fattori che, sommati, trasformano una strada suggestiva in un tratto potenzialmente insidioso. Irregolarità e avvallamenti del selciato, vegetazione e fogliame che aumentano la scivolosità, pendenza marcata, scarpate senza adeguata protezione e assenza di sostegni come corrimano e parapetti. A questo si aggiunge il tema della conservazione: quando un accesso storico e una porta medievale – tra quelle che caratterizzano l’impianto murario del borgo – mostrano segni di degrado, il problema non è soltanto estetico, ma diventa anche di sicurezza e di dignità urbana.

«Una comunità si riconosce anche da come custodisce i suoi luoghi più identitari – dichiarano Masini e Borghini –. Qui non stiamo parlando di un dettaglio secondario: parliamo di un percorso che tanti attraversano a piedi, spesso con bambini o persone anziane, e che deve tornare a essere fruibile senza paura. La bellezza di Certaldo Alto non può convivere con il rischio di farsi male a ogni passo».

La proposta è volutamente concreta e scandita per priorità: in prima istanza, una pulizia periodica più efficace (spazzamento, rimozione del fogliame, taglio dell’erba con smaltimento a regola d’arte), perché la manutenzione ordinaria è la prima forma di prevenzione. Poi, gli interventi urgenti di ripristino del selciato e delle porzioni di fognatura o sottoservizi che presentano cedimenti, evitando che piccole criticità diventino danni strutturali. Infine, l’installazione di corrimano e parapetti nei tratti più esposti e nel segmento a maggiore pendenza, così da garantire un sostegno reale a chi percorre la via in ogni stagione.

«Non chiediamo annunci – aggiungono Masini e Borghini – ma un percorso verificabile: sopralluoghi tecnici, valutazione di fattibilità e, soprattutto, un impegno a riferire in Consiglio entro 90 giorni dall’eventuale approvazione della mozione. La sicurezza non è uno slogan: è programmazione, manutenzione e responsabilità verso cittadini e visitatori».

Fratelli d’Italia ritiene che un intervento su Via Costa degli Alberti e Porta Alberti abbia anche un valore più ampio: non solo “riparare”, ma scegliere una linea di governo del territorio che unisca tutela del patrimonio e qualità della vita. Per questo la mozione è impostata in modo propositivo, con la disponibilità a collaborare affinché si individuino soluzioni tecniche sostenibili e una priorità di lavori chiara, coinvolgendo gli uffici competenti del Comune di Certaldo.

Fonte: Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Certaldo

