Vicino al clan dei Casalesi, sequestri anche in Toscana per un 62enne

Cronaca Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

A un 62enne di origini siciliane sono stati sequestrati immobili e conti correnti anche in Toscana. L'uomo, attualmente detenuto, è finito nel mirino della guardia di finanza di Perugia perché si ritiene abbia agevolato il clan dei Casalesi riciclando in modo illecito i capitali.

L’attenzione si è focalizzata sul profilo economico-patrimoniale dell’uomo – che opera su Perugia – il quale, "a partire dal 2010, ha effettuato ingenti investimenti nel settore immobiliare in varie parti d’Italia, di importo incongruente rispetto alle di lui capacità reddituali".

La confisca ha riguardato quote di partecipazione, immobili e conti correnti di 9 società con sedi nelle provincie di Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e Pordenone nonché un fabbricato in corso di costruzione e destinato ad abitazioni private in provincia di Messina, per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro.

Notizie correlate

Pistoia
Cronaca
28 Gennaio 2026

Furti seriali sulle auto in sosta: due arresti a Pistoia

Due arresti a Pistoia per una serie di furti seriali su autovetture in sosta, uno dei fenomeni che più esaspera i cittadini. La polizia di Stato ha infatti eseguito un’ordinanza [...]

Monsummano Terme
Cronaca
27 Gennaio 2026
monsummano scuole furti primaria donati

Scuole nel mirino: recuperata refurtiva per 500mila euro a Monsummano

  Un vero e proprio arsenale tecnologico, rubato pezzo dopo pezzo dalle aule scolastiche tra le province di Pistoia e Firenze, è stato recuperato dai Carabinieri della Stazione di Monsummano [...]

Pistoia
Cronaca
23 Gennaio 2026

Evacuata scuola per spray al peperoncino a Pistoia: 16 intossicati

Momenti di paura questa mattina all’Istituto Professionale Einaudi di Pistoia, dove uno spray al peperoncino è stato spruzzato in un corridoio davanti alle aule, rendendo l’aria irrespirabile. L’episodio ha costretto [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina