Vicino al clan dei Casalesi, sequestri anche in Toscana per un 62enne

A un 62enne di origini siciliane sono stati sequestrati immobili e conti correnti anche in Toscana. L'uomo, attualmente detenuto, è finito nel mirino della guardia di finanza di Perugia perché si ritiene abbia agevolato il clan dei Casalesi riciclando in modo illecito i capitali.

L’attenzione si è focalizzata sul profilo economico-patrimoniale dell’uomo – che opera su Perugia – il quale, "a partire dal 2010, ha effettuato ingenti investimenti nel settore immobiliare in varie parti d’Italia, di importo incongruente rispetto alle di lui capacità reddituali".

La confisca ha riguardato quote di partecipazione, immobili e conti correnti di 9 società con sedi nelle provincie di Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e Pordenone nonché un fabbricato in corso di costruzione e destinato ad abitazioni private in provincia di Messina, per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro.

