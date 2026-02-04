Con la 'self accettazione' nell'Asl Tc si può non passare dallo sportello

L’accettazione di una visita specialistica può avvenire senza passare dallo sportello. Con la self accettazione, progetto a cura della Regione Toscana, l’Azienda USL Toscana centro mette a disposizione dei cittadini un servizio che consente di gestire in autonomia l’accesso alle visite prenotate nelle proprie strutture, riducendo le attese e semplificando il percorso per l'utenza.

Il servizio è disponibile attraverso tre canali: App Toscana Salute, CUP online e totem digitali presenti negli ospedali. Una volta effettuata la self accettazione, nei presidi dove è attivo il sistema di chiamata agli ambulatori è necessario notificare il proprio arrivo in struttura, sempre tramite app o totem, e attendere il turno nella sala d’attesa.

La self accettazione permette di confermare la propria prenotazione e, quando previsto, di pagare il ticket dovuto senza recarsi allo sportello. È una modalità alternativa, pensata per chi vuole accedere agli ambulatori in modo diretto, mantenendo invariata la qualità dell’assistenza.

Attualmente la self accettazione riguarda le visite specialistiche ambulatoriali prenotate ed erogate negli ospedali. È necessario verificare sempre se la prestazione di visita specialistica ambulatoriale prenotata possa essere “self accettata” tramite i tre canali a disposizione sull’app e sui totem. Al momento non tutte le prestazioni sono incluse: ad esempio, il servizio non è disponibile per gli esami di laboratorio e le prestazioni di radiologia.

La self accettazione può essere effettuata a partire da alcune ore prima dell’appuntamento e comunque non oltre l’orario previsto per la prestazione. I tempi e le finestre di utilizzo sono indicati sull’App Toscana Salute e sul portale CUP online, dove il cittadino può verificare quando la propria visita è disponibile per l’accettazione digitale e fino a quando è possibile notificare l’arrivo in struttura.

L’introduzione della self accettazione – che non sostituisce gli sportelli di accettazione tradizionali – si inserisce in un percorso di semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari, con l’obiettivo di rendere più ordinata la gestione dei flussi e più chiara l’esperienza per l’utenza. Gli sportelli restano attivi per chi ne ha bisogno, mentre i canali digitali offrono un’opzione in più, pensata per chi sceglie di utilizzarla.

Ecco le strutture dell'Azienda USL Toscana centro in cui è possibile fare la self accettazione:

Nell’ambito territoriale dell’Empolese è possibile farla all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in viale Giovanni Boccaccio 16. Quindi all'ospedale di Fucecchio San Pietro Igneo Piazza Spartaco Lavagnini numero 5, e all'ospedale degli Infermi Piazza XX Settembre numero 6 a San Miniato.

Nell’ambito territoriale fiorentino è possibile utilizzare la self accettazione all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, in piazza Santa Maria Nuova 1, quindi sempre nel capoluogo toscano all'ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli e poi ancora al Palagi, all’OSMA di Bagno a Ripoli, al Serristori di Figline e Incisa Valdarno quindi al nuovo ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo.

Nell’ambito territoriale del Pistoiese è possibile fare la self accettazione all'ospedale San Jacopo di Pistoia in via Ciliegiole 97, quindi al P.I.O.T San Marcello Pistoiese in via Guglielmo Marconi 160 a San Marcello Piteglio e a Pescia all'ospedale Santissimi Cosma e Damiano, in via Cesare Battisti 2.

E ancora, all'ospedale Santo Stefano di Prato in via Suor Niccolina Infermiera 20/22.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate