Denunciato 33enne per furto su auto di lusso a Terricciola

l 2 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Terricciola hanno concluso un’attività investigativa che ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’indagine è iniziata dopo la denuncia sporta il 21 gennaio, quando una cittadina aveva segnalato il furto del proprio zaino, asportato dall’interno della sua auto parcheggiata in via Terricciolese. Lo zaino conteneva 500 euro in contanti e documentazione aziendale importante relativa alla società della vittima.

Grazie a una meticolosa ricostruzione della dinamica e all’analisi degli elementi raccolti sul luogo del reato, i Carabinieri sono risaliti all’identità del presunto autore, ufficialmente riconosciuto come responsabile del colpo.

Si ricorda che, stante la presunzione d’innocenza, la responsabilità dell’individuo denunciato sarà accertata dalle Autorità competenti nel corso del procedimento

Notizie correlate