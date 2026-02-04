Ecofor Fiabe 2026, spettacolo al Teatro Era e un incontro per insegnanti e genitori

Sta riscuotendo apprezzamenti ed entusiasmo oltre le migliori aspettative l’edizione 2026 di Ecofor Fiabe, il festival sulla sostenibilità ambientale che sta portando nei teatri di 10 Comuni della provincia di Pisa 2.500 studenti delle scuole di ogni ordine e grado insieme a centinaia di docenti, genitori e persone interessate, coinvolti in 50 eventi a ingresso gratuito fra spettacoli, laboratori, Ecoincontri, installazioni interattive, conversazioni a tema, presentazioni di libri.

Ecofor Fiabe è organizzato da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi che pone al centro della sua missione l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sostenibilità in tutte le sue declinazioni. La rassegna è alla sua seconda edizione e quest’anno ha il patrocinio delle amministrazioni comunali di Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Fauglia, Ponsacco e Pontedera, che hanno messo a disposizione i teatri e gli altri spazi in cui di svolgono le iniziative. Il direttore artistico di Ecofor Fiabe è lo scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini e le nuvole e la natura selvaggia sono i fili conduttori delle tante narrazioni che si intrecciano sui palcoscenici, interpretate da alcuni degli artisti italiani più amati del teatro-ragazzi italiano, come Claudio Milani, Luigi D’Elia e Flavio Albanese.

Ecofor Fiabe proseguirà fino a domenica 8 febbraio con molte altre iniziative, culminando nell’evento conclusivo, un Ecoincontro al Teatro Era di Pontedera incentrato sullo spettacolo “In mezzo a un milione di rane e di farfalle” con la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e la cantautrice Erica Mou. Per questo appuntamento è già stato registrato il tutto esaurito ma il giorno dell’evento è comunque possibile andare a teatro, iscriversi nella lista di attesa ed entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta.

Luigi D’Elia

Questo il programma di domani, giovedì 5 Febbraio:

Al Teatro Era di Pontedera, alle 14, La grande foresta – spettacolo di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia - Inti; adatto a ragazzi dagli 8 ai 14 anni, ha per protagonista un bambino che vive in un piccolo paese senza nome, dove va a scuola a piedi, anzi, corre perché non gli piace aspettare. Suo nonno invece gli impone la lentezza, la scoperta della natura e delle sue regole. Nel bosco vicino al paese si nasconde un lupo, antico come una leggenda. Alla fine del tempo, qualcosa, nel profondo della foresta, nell’odore del lupo, aspetta tutti e tre.

Ancora a Pontedera, nello Spazio civico 35, alle 18.30 si terrà la conversazione a tema Mani sporche e ginocchie sbucciate, incontro rivolto a insegnanti e genitori con Ezio Del Gottardo, professore di pedagogia generale e sociale all’Università del Salento, Luigi D’Elia, attore e regista, e Francesco Niccolini. Ezio Del Gottardo si occupa di strategie educative di strada, di pedagogia dell’infanzia, interculturale e speciale, di apprendimento esperienziale, di orientamento e counseling. Nel 2010 ha vinto il Premio Letterario sulla Salute organizzato dal Ministero della Salute con il libro: Ippoterapia e Formazione emozionale, Analisi di contesto e dei bisogni formativi, progettazione e valutazione di interventi di ippoterapia.

Sempre nello Spazio 35 è aperta al pubblico fino a domenica 8 febbraio l’installazione La Nuvola/The Thundercloud, di Momom – Claudio Milani (orario 16.30 - 19.30). Si tratta di una scultura sospesa nel vuoto, composta da luci, stoffa, vetroresina, piume e micro-meccanismi automatizzati, che si attiva nel momento in cui le persone si fermano almeno 10 secondi a contemplarla: le luci si abbassano fino a fare buio e inizia un temporale, fulmini e tuoni incutono cupezza e paura dell’ignoto; poi i lampi di attenuano e la nuvola schiarisce, colori brillanti la avvolgono e alla fine ‘fiorisce’, come l’animo delle persone dopo una tempesta.

Il calendario completo di Ecofor Fiabe è pubblicato sul sito www.ecoforfiabe.it. Per informazioni e prenotazioni (consigliate) si può scrivere a ecoforfiabe@ecoforservice.it oppure telefonare al 338 6442911.

Fonte: Ecofor Service Spa