Ferito da agente in inseguimento in A1 ad Arezzo, indagine sulla legittimità dell’uso dell’arma

La procura di Arezzo ha aperto un’indagine per accertare la legittimità dell’uso dell’arma da parte di un sottufficiale della polizia stradale di Battifolle durante un inseguimento avvenuto lunedì sera sull’autostrada A1, tra Arezzo e la Valdichiana, a seguito di un furto in abitazione.

Nel corso della fuga, uno degli uomini in fuga è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco alla spalla destra. Si tratta di un 31enne albanese, soccorso dal 118 e attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia, non in pericolo di vita. Il giovane è piantonato e in stato di arresto, mentre gli altri due complici sono ancora ricercati.

Secondo la ricostruzione, i tre viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf segnalata dopo il furto in un’abitazione a Loro Ciuffenna. All’alt intimato dalla polizia, l’auto non si è fermata, dando origine a un inseguimento culminato con lo speronamento di una pattuglia. I tre occupanti sono poi fuggiti a piedi, saltando il guardrail e rifugiandosi nella campagna circostante.

Le indagini, coordinate dal pm Marco Dioni e delegate alla squadra mobile, dovranno chiarire le fasi concitate dell’intervento e stabilire se lo sparo rientri nell’uso legittimo delle armi. Nell’auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso e refurtiva.