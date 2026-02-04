Furto sventato a Pisa: arrestato 33enne mentre scassinava un cambiamonete

Durante la notte del 3 febbraio, i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 33enne per furto aggravato in concorso, recuperando l’intera refurtiva asportata poche ore prima da un bar di Casciana Terme.

L’intervento è avvenuto in Località Coltano, lungo via Cappelloni, dove i militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso tre individui intenti a forzare un cambiamonete utilizzando pesanti arnesi da scasso. Alla vista dei Carabinieri, i ladri hanno tentato la fuga nei campi circostanti, ma uno dei tre è stato prontamente bloccato, mentre i complici sono riusciti a dileguarsi.

L’azione tempestiva dell’Arma ha permesso il recupero integrale della refurtiva, il sequestro degli strumenti da scasso e del veicolo utilizzato per il trasporto. Il cambiamonete sarà restituito ai legittimi proprietari dopo le procedure di rito.

Il 33enne, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, durante il quale l’arresto è stato convalidato senza ulteriori misure.