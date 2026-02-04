Giornata contro il bullismo al Carducci di Santa Maria a Monte

In occasione della Giornata nazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” e il Comune di Santa Maria a Monte, organizzano un incontro di sensibilizzazione sul tema, con lo scopo di prevenire ed eliminare il fenomeno particolarmente presente tra i giovani adolescenti. L’evento si terrà presso l’Auditorium del Capoluogo nel giorno di Venerdì 6 Febbraio 2026 alle ore 10.00. Sarà rivolto agli alunni delle classi prime della Secondaria. Apriranno l' incontro il Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Cotrozzi ed il Sindaco Manuela Del Grande. Ci sarà l' intervento da parte del Maresciallo Capo dei Carabinieri di Santa Maria a Monte Francesco Giallombardo ed una testimonianza diretta a cura dell' associazione "Nuovi Orizzonti".

Il Sindaco Manuela Del Grande sostiene che il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni sociali estremamente gravi, considerati ormai come un problema di salute internazionale per le conseguenze della sofferenza subita dalla vittima. Il bullismo è dilagante nelle scuole in cui troppo spesso, come dimostra la cronaca, si verificano atti di cattiveria pura, si va dalla violenza fisica, soprusi di ogni genere, nei confronti dei soggetti più fragili, incapaci di difendersi. Come se ciò non bastasse, la rete oggi ha complicato ulteriormente le cose consentendo la nascita del cyberbullismo, o bullismo online, che si verifica quando l’attacco verso il coetaneo di turno non avviene di persona, ma mediante la rete e, in particolar modo, i social network. Il cyberbullismo è molto pericoloso, perché i ragazzi possono nascondere la loro identità, il loro volto, il loro nome, dietro lo schermo di un pc, o sfacciatamente usare il cellulare come se tutto fosse permesso. Penso che il bullismo e il cyberbullismo – conclude il Sindaco - siano due temi fondamentali per informare i ragazzi delle scuole, di quanto possano essere brutali e pericolose determinate azioni, a tal punto da spingere, talvolta, al suicidio chi le subisce.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

