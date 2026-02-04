Giorno del Ricordo: il programma delle iniziative a Pisa

Martedì 10 febbraio si svolgeranno le celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2026, un appuntamento istituito con la legge 30 marzo 2004 dal Parlamento italiano per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Per l’occasione il Comune di Pisa, insieme a Prefettura, Provincia, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) comitato di Pisa e Associazione Fiumani italiani nel mondo, hanno organizzato un programma di iniziative che prenderà il via lunedì 9 febbraio e si concluderà sabato 14 febbraio.

La mostra. Il primo appuntamento sarà lunedì 9 febbraio alle 11.30 con l’inaugurazione della mostra “Istria, Fiume e Dalmazia: la storia, le foibe e l’esodo”, allestita nell’atrio di palazzo Gambacorti. L’esposizione, a ingresso libero, si compone di 18 pannelli informativi con immagini e testi di approfondimento, e sarà visitabile fino a sabato 14 febbraio dalle ore 07.30 alle 19.30.

Giorno del Ricordo. Il programma delle iniziative di martedì 10 febbraio prevede, alle 09.30, la deposizione di una corona d’alloro al Cippo dedicato alle vittime delle foibe e agli esuli giuliano-dalmati, presso il cimitero suburbano di Pisa. A seguire, alle 09.45, si terranno la Santa Messa e la commemorazione dei caduti. Alle ore 11.45 è prevista la deposizione di una corona d’alloro a Marina di Pisa, al Cippo “Martiri delle foibe” in via Milazzo. Le commemorazioni continueranno con la deposizione di mazzi di fiori alla rotatoria “Martiri delle foibe” (intersezione via Lucchese e del Brennero), alle ore 12.15, e alla rotatoria “Norma Cossetto” (intersezione via Cisanello e Maccatella), alle ore 12.45. Alle 16.00 sarà inaugurata la panchina tricolore dedicata alla commemorazione delle vittime, situata presso la Cittadella galileiana (largo Spadoni, 2).

Il viaggio dell’Amministrazione con le scuole. Nella giornata di martedì 10 febbraio una delegazione del Comune di Pisa si recherà con una rappresentanza delle scuole del litorale pisano a Trieste, in visita alla Foiba di Basovizza.

Gli spettacoli teatrali. Il Comune di Pisa propone anche due spettacoli teatrali, per tre appuntamenti totali al Teatro Verdi nella sala “Titta Ruffo”, organizzati dall’assessorato alla cultura in collaborazione con il Teatro di Pisa. Un intreccio di narrazione e musica per raccontare la tragedia del confine orientale alla fine della Seconda guerra mondiale. Mercoledì 11 febbraio (ore 21.00) è in programma “Esuli, la forza dei sogni”, scritto e interpretato da Laura Mantovi. Giovedì 12 febbraio andrà in scena, in due appuntamenti, lo spettacolo di Laura Mantovi “Foibe, storie nella Storia”: alle 10.30, in programma un matinée rivolto in particolare alle scuole; seguirà, alle ore 21.00, la seconda messa in scena. Per tutti gli spettacoli l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, con necessità di prenotazione sul sito www.eventbrite.it. In caso di rinuncia, si è pregati di cancellare la registrazione sul sito per consentire l’accesso ad altri spettatori.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

