Hospice di Empoli, il M5S porta il caso in Consiglio regionale

Grazie all’iniziativa del Movimento 5 Stelle che richiama l’attenzione sulla presenza stabile dello psicologo nei servizi di cure palliative, la questione dell'Hospice San Martino di Empoli giunge all’attenzione del Consiglio regionale della Toscana. Il gruppo consiliare di Galletti e Romanelli ha presentato una mozione già pronta per la discussione in Aula, con particolare riferimento alla situazione dell’Hospice San Martino di Empoli.

La mozione impegna la Giunta regionale a intervenire con urgenza per il reintegro di uno o più psicologi, a seconda del volume di attività, e a verificare il rispetto degli standard in tutte le strutture toscane per poter destinare risorse adeguate al potenziamento del personale, nel rispetto del Piano nazionale delle cure palliative.

Il quadro normativo regionale in tema di cure palliative prevede infatti una équipe multidisciplinare completa nella quale il supporto psicologico del paziente rappresenta di fatto una componente strutturale e indispensabile. Nonostante ciò, presso l’Hospice di Empoli la mancata sostituzione degli psicologi ha determinato un grave impoverimento dell’assistenza garantita ai pazienti e alle loro famiglie, nonché un aggravio delle attività di sostegno per gli operatori sanitari.

«Abbiamo portato un problema concreto dentro le istituzioni – dichiarano i consiglieri del M5S Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli – perché il diritto a cure palliative complete, umane e dignitose non può essere messo in discussione. La tutela della salute passa anche dal sostegno psicologico, soprattutto nei momenti più delicati della vita».

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo M5S - ufficio stampa

