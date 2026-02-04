"Il Fair Play è un valore", Empoli si prepara alla giornata della Partita Applaudita

L'amministrazione comunale in prima fila per sostenere la Giornata Interregionale della Partita Applaudita (prevista il 21 e 22 febbraio 2026). Ieri si è tenuto il convegno dal titolo Empoli: dove il Fair Play è un valore, a cui hanno presenziato e partecipato molti ospiti: Andrea Vaglini, vice presidente Calcio Fair Play e coordinatore progetto Partita Applaudita; Claudio Viti, presidente Aia-Figc sezione di Empoli; Athos Bagnoli, Scuola del Tifo, Paolo Mangini, presidente CRT - Lega Nazionale Dilettanti Figc, Alessia Puccini, responsabile Empoli for Charity dell'Empoli Fc, che ha presentato il progetto ideato dalla società azzurra Academy Special per giochi, esercitazioni e momenti ludico-relazionali dedicati a ragazze e ragazzi con disabilità.

Il progetto della Partita Applaudita è a cura di Calcio Fair Play, Anci Toscana, Lega Nazionale Dilettanti, FIGC, AIA, AIAC, con la collaborazione di Calciopiù come media partner. La giunta comunale ha aderito al progetto della giornata interregionale della Partita Applaudita che coinvolgerà le squadre toscane e non solo della categoria Under 14 maschile e Under 15 femminile.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha rimarcato, nei suoi saluti iniziali, come la partita applaudita sia un merito sia per gli organizzatori che per le società sportive del nostro territorio che mostrano così come oltre a fare scuola calcio e prepararsi alle partite ci sia anche altro. Non è solo scuola calcio ma si insegna altro: il rispetto delle regole verso compagni, avversari, arbitri, con l'assoluto rispetto degli altri. Con casacche diverse l'avversario non è un nemico. Non tutti i giovani calciatori diventeranno campioni ma si può imparare a giocare, a stare insieme e a divertirsi con gli altri. Nei luoghi di sport si passa del tempo insieme, la missione delle società sportive è questa. Si impara inoltre anche senza essere in campo, perché in tribuna si può dare l'esempio. Il tifo violento è un messaggio sbagliato. Si commentano i fatti agli alti livelli del professionismo ma anche nei campi di periferia le incitazioni violente o delle frasi dai toni accesi sono sbagliate. È giusto quindi riportare lo sport e il calcio alla dimensione che deve avere. Con la partita applaudita è possibile interiorizzare questo messaggio tutto l'anno per il valore allo sport e al calcio che deve avere.

L'assessora allo Sport Laura Mannucci invece ha rimarcato che la presenza delle società sportive alla serata sia importante perché loro subiscono questo messaggio negativo dal tifo violento sugli spalti e fuori. Persone appassionate come Fair Play Toscana servono per portare avanti questi messaggi positivi. Empoli è una città che crede tanto nel tifo ed ha un modello come quello della Scuola del Tifo che va esportato, ed è stato riconosciuto anche a livello locale anche con il premio Aramini. La tifoseria empolese è uno dei tifi migliori che abbiamo in Italia perché c'è una cultura del tifo che parte dal basso. La presentazione del progetto Academy Special dell'Empoli Fc è stata cercata e voluta perché lo sport è un veicolo fondamentale di bei messaggi. A seguire, l'assessora ha ricordato la sua esperienza nel 2025 quando ha partecipato alle due partite applaudite. All'inizio c'è stato dello stupore per le modalità dell'evento. A seguire la risposta è stata corretta, la tifoseria ha risposto bene e quando tutti sono usciti l'arbitro ha detto 'questa volta è andata bene', a riprova del fatto che altre volte non deve avere avuto momenti felici. Il calcio è un gioco e quando si gioca ci si deve divertire, come succede in queste partite applaudite. In giunta è stata approvata l'adesione alla giornata interregionale della partita applaudita e vi invitiamo anche al tavolo di sabato prossimo alla Vela di Avane per parlare del bullismo all'interno del mondo dello sport.

Dopo il giro di interventi, hanno partecipato anche gli addetti ai lavori presenti, che hanno fornito il loro contributo di esperienze sul tema del tifo sano. Tanti anche i giovani calciatori che, come ormai consuetudine, hanno regalato il momento più bello leggendo il testo del messaggio rivolto ai propri genitori, che sarà letto dai capitani il giorno della partita.