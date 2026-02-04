Il saluto del sindaco alle 40 nuove assunzioni per il Comune di Empoli

Un momento di saluti e scambio di informazioni per tutte le nuove dipendenti e i nuovi dipendenti del Comune di Empoli che hanno fatto ingresso da luglio 2024 a dicembre 2025: 35 nuovi ingressi a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato.
A seguire il sindaco ha incontrato anche tutti i dirigenti, le posizioni organizzative e i responsabili che sono stati confermati o nominati dopo la riorganizzazione totale della macrostruttura e della microstruttura della squadra amministrativa del Comune.
I DATI - Delle 40 assunzioni, 34 sono donne, ossia l'85%, e 6 del totale riguardano dirigenti, posizioni organizzative e responsabili uffici. I rinforzi più corposi hanno riguardato il Servizio Edilizia, rimasto in sofferenza da inizio mandato ma ora tornato a pieno regime con 7 ingressi in totale. A seguire nel Settore Lavori Pubblici, diviso tra la Progettazione Immobili e Manutenzioni e la Progettazione Infrastrutture e Mobilità, troviamo 6 nuovi ingressi.
LE DICHIARAZIONI - Dopo un giro di presentazioni, il sindaco ha voluto ringraziare tutte le nuove risorse giunte a rafforzare i vari settori dopo i 24 pensionamenti che si sono avvicendate nel corso degli ultimi mesi. Il saldo di ingressi, già positivo, rimarrà tale con altre 14-15 assunzioni nel 2026, per superare i 50 nuovi ingressi nel giro di pochi anni. Questo è uno snodo fondamentale per la trasformazione del volto dell'Ente, con un turnover che cambierà l'amministrazione dall'interno e dall'esterno. La carne sul fuoco è tanta, ogni ufficio ha un importante carico di lavoro e ora è possibile impegnarsi al meglio con le giuste distribuzioni di incarichi per raggiungere gli obiettivi dell'amministrazione. L'importanza dei concorsi riguarda anche la possibilità di attingere alle nuove graduatorie in futuro con le riserve degli ammessi. Con le Rsu è stato inoltre avviato il percorso di welfare per migliorare la qualità del tempo passato nel luogo di lavoro.
I NUOVI INGRESSI
SERVIZIO EDILIZIA
Giulia Bertini
Ilenia Caini
Raffaella Di Bella
Stefano Innocenti
Marco Marconcini
Benedetta Mossenta
Romina Proietti
PROGETTAZIONE IMMOBILI E MANUTENZIONI / INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Martina Ancillotti
Arturo Dalla Salda
Andrea Diazzi
Alice Maccanti
Paolo Rivellini
Giulia Scappini
AMBIENTE
Pamela Arfaioli
URP - PROTOCOLLO
Sara Lotti
Elena Ricci
SEGRETERIA GENERALE E CONTENZIOSO
Clara Mazzanti
ECONOMATO
Enrico Michelucci
SERVIZIO FINANZIARIO
Filomena Vaccaro
Claudia Vettori
ICT
Erica Schauer
TRIBUTI
Mila Chini
Elisabetta Qerreti
GESTIONE RISORSE UMANE
Samanta Angioini
Margherita Caputo
Monica Donelli
SERVIZIO CULTURA E SUEV
Cristina Gelli
Marzia Vaccaro
SEGRETERIA DEL SINDACO
Laura Tristano
BIBLIOTECA - ARCHIVIO
Fausta Cosci
SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE
Elisa Bertelli
Giulia Bini
Stefania Ester Congiatu
Pamela Mori
Chiara Parrini
Lucia De Luca
Silvia Parenti
Serena Salerno
SPORT
Lorenzo Sani
SERVIZI ALLA PERSONA
Sandra Bertini
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
