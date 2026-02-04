Il saluto del sindaco alle 40 nuove assunzioni per il Comune di Empoli

Un momento di saluti e scambio di informazioni per tutte le nuove dipendenti e i nuovi dipendenti del Comune di Empoli che hanno fatto ingresso da luglio 2024 a dicembre 2025: 35 nuovi ingressi a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato.

A seguire il sindaco ha incontrato anche tutti i dirigenti, le posizioni organizzative e i responsabili che sono stati confermati o nominati dopo la riorganizzazione totale della macrostruttura e della microstruttura della squadra amministrativa del Comune.

I DATI - Delle 40 assunzioni, 34 sono donne, ossia l'85%, e 6 del totale riguardano dirigenti, posizioni organizzative e responsabili uffici. I rinforzi più corposi hanno riguardato il Servizio Edilizia, rimasto in sofferenza da inizio mandato ma ora tornato a pieno regime con 7 ingressi in totale. A seguire nel Settore Lavori Pubblici, diviso tra la Progettazione Immobili e Manutenzioni e la Progettazione Infrastrutture e Mobilità, troviamo 6 nuovi ingressi.

LE DICHIARAZIONI - Dopo un giro di presentazioni, il sindaco ha voluto ringraziare tutte le nuove risorse giunte a rafforzare i vari settori dopo i 24 pensionamenti che si sono avvicendate nel corso degli ultimi mesi. Il saldo di ingressi, già positivo, rimarrà tale con altre 14-15 assunzioni nel 2026, per superare i 50 nuovi ingressi nel giro di pochi anni. Questo è uno snodo fondamentale per la trasformazione del volto dell'Ente, con un turnover che cambierà l'amministrazione dall'interno e dall'esterno. La carne sul fuoco è tanta, ogni ufficio ha un importante carico di lavoro e ora è possibile impegnarsi al meglio con le giuste distribuzioni di incarichi per raggiungere gli obiettivi dell'amministrazione. L'importanza dei concorsi riguarda anche la possibilità di attingere alle nuove graduatorie in futuro con le riserve degli ammessi. Con le Rsu è stato inoltre avviato il percorso di welfare per migliorare la qualità del tempo passato nel luogo di lavoro.

I NUOVI INGRESSI

SERVIZIO EDILIZIA

Giulia Bertini

Ilenia Caini

Raffaella Di Bella

Stefano Innocenti

Marco Marconcini

Benedetta Mossenta

Romina Proietti

PROGETTAZIONE IMMOBILI E MANUTENZIONI / INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Martina Ancillotti

Arturo Dalla Salda

Andrea Diazzi

Alice Maccanti

Paolo Rivellini

Giulia Scappini

AMBIENTE

Pamela Arfaioli

URP - PROTOCOLLO

Sara Lotti

Elena Ricci

SEGRETERIA GENERALE E CONTENZIOSO

Clara Mazzanti

ECONOMATO

Enrico Michelucci

SERVIZIO FINANZIARIO

Filomena Vaccaro

Claudia Vettori

ICT

Erica Schauer

TRIBUTI

Mila Chini

Elisabetta Qerreti

GESTIONE RISORSE UMANE

Samanta Angioini

Margherita Caputo

Monica Donelli

SERVIZIO CULTURA E SUEV

Cristina Gelli

Marzia Vaccaro

SEGRETERIA DEL SINDACO

Laura Tristano

BIBLIOTECA - ARCHIVIO

Fausta Cosci

SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE

Elisa Bertelli

Giulia Bini

Stefania Ester Congiatu

Pamela Mori

Chiara Parrini

Lucia De Luca

Silvia Parenti

Serena Salerno

SPORT

Lorenzo Sani

SERVIZI ALLA PERSONA

Sandra Bertini

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa