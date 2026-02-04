Incendio in casa a Badia al Pino, tre intossicati

Un incendio in un’abitazione è stato segnalato nelle ore scorse a Badia al Pino, nel territorio comunale di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Le fiamme hanno interessato “un appartamento al primo piano” di un complesso di case a schiera, dove si trovavano tre persone al momento del rogo.

Secondo quanto riferito, gli occupanti “sono usciti da soli” dall’abitazione prima dell’arrivo dei soccorsi. Successivamente sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 e trasportati per accertamenti con sintomi da intossicazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

