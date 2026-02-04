Incendio in casa a Badia al Pino, tre intossicati

Cronaca Civitella in Val di Chiana
Condividi su:
Leggi su mobile

Un incendio in un’abitazione è stato segnalato nelle ore scorse a Badia al Pino, nel territorio comunale di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Le fiamme hanno interessato “un appartamento al primo piano” di un complesso di case a schiera, dove si trovavano tre persone al momento del rogo.

Secondo quanto riferito, gli occupanti “sono usciti da soli” dall’abitazione prima dell’arrivo dei soccorsi. Successivamente sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 e trasportati per accertamenti con sintomi da intossicazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Notizie correlate

Civitella in Val di Chiana
Cronaca
16 Novembre 2025

Incidente stradale a Civitella Val di Chiana: auto si ribalta nella notte, una persona in ospedale

Nella notte tra il 15 e il 16 novembre, intorno alle ore 04:30, un grave incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso la comunità di Civitella Val di Chiana. Il [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Civitella in Val di Chiana
Cronaca
9 Agosto 2025

Incidente a Civitella in Val di Chiana, auto fuori strada: interviene l'elisoccorso

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, dove un'auto per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada lungo [...]



Tutte le notizie di Civitella in Val di Chiana

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina