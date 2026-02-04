Incendio in un’abitazione a Massa, un morto e una donna in gravi condizioni

Un incendio divampato nella notte in un appartamento di via Armando Angelini a Massa, in provincia di Massa Carrara, è costato la vita a un uomo anziano. La moglie è stata trasportata in ospedale in codice rosso, dopo essere rimasta intossicata dal fumo, secondo quanto riferito dai soccorritori.

Le fiamme hanno reso necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco, affiancati dai sanitari del 118 e dai carabinieri. Durante le operazioni di soccorso, due militari dell’Arma sono rimasti intossicati e sono stati a loro volta condotti in ospedale. Un terzo carabiniere ha invece riportato un problema a un arto, venendo soccorso in codice giallo.

Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio, né ulteriori dettagli sulle condizioni della donna ricoverata. Le autorità competenti stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo e la dinamica dei fatti.