Incontro all'Enriques di Castelfiorentino su problemi strutturali, FdI si confronta con la dirigente scolastica

Urso e Scipioni (Fratelli d’Italia) a confronto con la dirigente scolastica su criticità strutturali e prospettive future dell’istituto

Si è svolto oggi il primo incontro interfaccia dedicato ai problemi strutturali e alle prospettive future della scuola nel Comune di Castelfiorentino. L'appuntamento ha avuto luogo presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Enriques” di Castelfiorentino (Via Duca D’Aosta, 65) All'incontro hanno partecipato Serena Urso, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Comune di Castelfiorentino, e Alessandro Scipioni, capogruppo di Fratelli d'Italia nella Metrocittà di Firenze.

In tale occasione hanno avuto modo di parlare con la dirigente scolastica Prof.ssa Barbara Degl'Innocenti, analizzando criticità infrastrutturali e strategie per lo sviluppo educativo dell'istituto. L'incontro, svoltosi in un clima di proficua cordialità, rappresenta un'importante occasione di dialogo istituzionale tra politica locale e dirigenza scolastica per affrontare le sfide strutturali del settore.

"L’Istituto Enriquez rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra comunità: un presidio educativo che offre una prospettiva solida e concreta a tanti giovani e alle loro famiglie. La scuola non è solo un luogo di formazione, ma un punto di riferimento che contribuisce allo sviluppo sociale e culturale del territorio. Ascoltarne i problemi, confrontarsi con chi la vive quotidianamente e trovare il modo di dare un contributo reale e costruttivo è un dovere di ogni amministratore responsabile, che ha a cuore il futuro dei nostri ragazzi e della nostra città" ha dichiarato Serena Urso, Capogruppo Fratelli d'Italia al Comune di Castelfiorentino.

"La visita all’Istituto Enriquez rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di incontri che, come eletti della Città Metropolitana, intendiamo portare avanti sul territorio. L’obiettivo è quello di valutare direttamente le problematiche infrastrutturali degli istituti scolastici e ascoltare le reali esigenze delle comunità locali. Solo attraverso un confronto costante e concreto con scuole, studenti e famiglie è possibile individuare le priorità e lavorare per dare risposte efficaci ai territori", così Alessandro Scipioni, Capogruppo Fratelli d'Italia - Metrocittà di Firenze

Fonte: Ufficio Stampa

