Il killer di Denisa tenta di evadere da Sollicciano

Cronaca Firenze
Il carcere di Sollicciano

Vasile Frumuzache ha tentato di scavalcare i muri del carcere con una corda rudimentale, ma è stato fermato da un agente in ronda

Vasile Frumuzache, il romeno accusato degli omicidi di prostitute tra Prato e Montecatini, ha tentato questa mattina di evadere dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria.

Secondo quanto riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp, Frumuzache sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta, utilizzando una corda rudimentale ricavata da lenzuola.

Il tentativo di fuga è stato immediatamente sventato dall’unico agente penitenziario in pattuglia, che stava effettuando il giro di ronda in auto lungo il perimetro del carcere. Il detenuto è stato bloccato e riportato in cella senza conseguenze.

Il killer di Denisa tenta l’evasione dal carcere di Sollicciano usando una corda improvvisata, ma viene subito bloccato da un agente in ronda. Nessuna fuga riuscita.

