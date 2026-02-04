Il killer di Denisa tenta di evadere da Sollicciano

Vasile Frumuzache, il romeno accusato degli omicidi di prostitute tra Prato e Montecatini, ha tentato questa mattina di evadere dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria.

Secondo quanto riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp, Frumuzache sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta, utilizzando una corda rudimentale ricavata da lenzuola.

Il tentativo di fuga è stato immediatamente sventato dall’unico agente penitenziario in pattuglia, che stava effettuando il giro di ronda in auto lungo il perimetro del carcere. Il detenuto è stato bloccato e riportato in cella senza conseguenze.

